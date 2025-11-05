VON GAMERN, FÜR GAMER!
Titan Quest II – Großes Update bringt Charakter-Editor und Erklärungstooltips

von Hannes Linsbauer

Das Helden, das nächste große Update für Titan Quest II ist ab heute live! Dieses neue Patch führt zwei spannende Neuerungen ein.

  • Charakter-Editor: Passe das Aussehen deines Helden individuell an und teile deine Kreationen mit der Community
  • Erklärungstooltips: Tauche noch tiefer in die komplexen Mechaniken von Titan Quest II ein – mit detaillierten, verschachtelten Tooltips, die dir Fähigkeiten und Werte im Spiel besser erklären

Das Update enthält außerdem zahlreiche Balance-Änderungen, Bugfixes und UI-Verbesserungen, darunter neue Untertitel und ein verbessertes Sounddesign.

Zur Feier des Updates hat das Team zwei klassische Looks aus dem originalen Titan Quest nachgebildet – inklusive In-Game-Codes, die am Ende des Changelogs zu finden sind.

Den neuesten Beitrag findest du hier: https://thqn.net/4o9Ewj6
Die Roadmap gibt’s hier: https://thqn.net/TQ2roadmap

Weitere Informationen zu Titan Quest II findest du in den aktuellen Updates: https://thqn.net/3KqqyXQ

