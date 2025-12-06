OCTOPATH TRAVELER 0 im Test

Kampf und Charaktermanagement

Kämpfe laufen JRPG-üblich ab. Wir wählen für jeden Charakter unserer Gruppe entweder angreifen, eine Fähigkeit anwenden, einen Gegenstand benutzen, verteidigen oder fliehen aus, unsere Gegner tun das selbe und nachdem alle ihre Aktion ausgeführt haben beginnt das Ganze in der nächsten Runde für alle noch lebenden Teilnehmer des Kampfes von vorne. Aktionen werden sofort ausgeführt, wir können einen Feind also töten, bevor er eine Aktion ausführen kann. Figuren können Statuseffekte erhalten – von beispielsweise vergiftet, blutend, blind bis zu gelähmt oder fixiert auf einen Gegner. Nach dem (erfolgreichen) Kampf gibt es Erfahrungspunkte und möglicherweise ein wenig Beute. Mit genug Erfahrungspunkten kommen Levelaufstiege und die zahlreichen Charakterattribute können sich verbessern. Der Rollenspielteil bei der Charakterentwicklung ist recht ausgeprägt – von 10 verschiedenen Attributen (wie Geschwindigkeit, Genauigkeit über Hitpunkte und Magiepunkte) zu besonderen Fähigkeiten (wie Spezialangriffen) über diverse Waffen, Kleidungs- und Ausrüstungsgegenständen ist alles vorhanden und kann für jedes der bis zu acht Mitglieder eurer Gruppe in Ruhe angesehen (und verändert) werden.

Gespeichert wird auf den großzügig im Spiel verteilten Podesten, wobei insgesamt nur drei Spielstände möglich sind – dann muss ein alter Spielstand überschreiben werden. Die Grafik ist wie bei der Serie üblich in einem eigenen – unverkennbaren – Stil. 4K wird unterstützt und schaut gestochen scharf aus. Die Steuerung über das Gamepad funktioniert ohne Probleme, ich habe es auch am MSI Claw (Handheld) einige Zeit gespielt und auch das hat super funktioniert. Die relativ häufigen Zwischensequenzen können übersprungen werden. Die Gespräche sind (in englisch oder japanisch) voll vertont.

OCTOPATH TRAVELER 0 ist für den PC und auch für viele Konsolen (PlayStation 4 und 5, die neue Xbox, die alte und die neue Switch) erschienen. Während das Spiel natürlich grundsätzlich ident ist, so ist die Anzahl der Gebäude auf den älteren Geräten limitiert. Am PC könnt ihr bis zu 500 Gebäude bauen, auf der PlayStation 4 nur 400 und auf der Switch 1 gar nur 250.