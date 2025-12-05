Project ZETA startet den finalen Closed Beta Test am 12. Dezember

Project ZETA, das neue 3rd-Person-Multiteam-MOBA von Nirvanana, startet bald seinen letzten Closed Beta Test (CBT3) auf Steam. Das ist die letzte Gelegenheit für Spieler, vor dem Launch am Spiel mitzuwirken.

Der CBT3 findet über den Zeitraum von zwei Wochenenden statt, am 12. bis 14. Dezember sowie am 19. bis 21. Dezember.

Project ZETA wurde für strategische Spieler entwickelt und verbindet heldengetriebene Action mit dynamischer Multiteam-Strategie. Die neue Beta enthält wichtige Updates, die auf dem Feedback der Community basieren, darunter neu gestaltete Helden, ein aktualisiertes Spieltempo und eine verbesserte Zugänglichkeit für neue Spieler. Der CBT3 bietet für Neueinsteiger und Teilnehmer früherer Tests gleichermaßen das bisher ausgefeilteste Spielerlebnis.

„Die Spieler haben sich während unserer letzten Beta sehr engagiert gezeigt und ihr Feedback hat Project ZETA geprägt“, sagte Everett Coleman, Director of Publishing. „Wir haben die Helden überarbeitet, die Regeln vereinfacht und das Spieltempo aktualisiert. Wir können es kaum erwarten, wieder mit ihnen einzusteigen und den Spielern zu zeigen, wie weit das Spiel gekommen ist.“

Interessierte können sich jetzt auf Steam zum CBT3 anmelden.