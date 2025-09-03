Paramount und Activision bringen Call of Duty auf die große Leinwand

In einer wegweisenden Zusammenarbeit hat Paramount einen Filmdeal mit Activision, dem Schöpfer der rekordverdächtigen Call of Duty®-Reihe, unterzeichnet.

Ziel der Partnerschaft ist es, das ikonische Call of Duty-Universum auf die große Leinwand zu bringen und Fans weltweit ein unvergessliches Kinoerlebnis zu bieten. Als eine der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten ist Call of Duty seit 16 Jahren in Folge die meistverkaufte Videospielserie in den USA – mit über 500 Millionen verkauften Exemplaren weltweit und einer Community aus Millionen Spieler*innen. Die Marke prägt seit über zwei Jahrzehnten die Popkultur.

Im Rahmen dieser zukunftsweisenden Partnerschaft entwickeln Paramount und Activision einen Live-Action-Kinofilm auf Basis von Call of Duty. Die Produktion verfolgt das Ziel, die intensiven Actionsequenzen, die taktische Tiefe und die emotionale Erzählkraft der Spielreihe in einem authentischen Kino-Blockbuster umzusetzen – mit einer Umsetzung, die den einzigartigen Stil und den erzählerischen Reichtum der Marke wahrt und sowohl Fans als auch neues Publikum begeistert

David Ellison, Chairman und CEO von Paramount (Skydance Corporation), sagt dazu:

„Als langjähriger Call of Duty-Fan ist das für mich ein wahr gewordener Traum. Von den ersten Alliierten-Kampagnen im Originaltitel bis hin zu Modern Warfare und Black Ops – ich habe unzählige Stunden mit dieser Reihe verbracht, die ich über alles liebe. Dass Activision und Millionen Fans weltweit uns das Vertrauen schenken, dieses außergewöhnliche Story-Universum auf die große Leinwand zu bringen, ist eine Ehre und Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.

Wir gehen dieses Projekt mit derselben kompromisslosen Leidenschaft und Disziplin an, mit der wir auch Top Gun: Maverick realisiert haben – mit dem Anspruch, den hohen Erwartungen der Marke und ihrer Community gerecht zu werden. Ich verspreche: Unser Ziel ist es, ein Kinoerlebnis zu schaffen, das der einzigartigen Geschichte dieser Marke gerecht wird – ein Film, der Call of Duty-Veteranen begeistert und gleichzeitig eine neue Generation mitreißt.“

Rob Kostich, Präsident von Activision, ergänzt:

„Call of Duty hat über die Jahre hinweg mit spektakulärer Action und intensiven Geschichten die Vorstellungskraft von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erobert – und unsere Leidenschaft, herausragende Call of Duty-Games zu entwickeln, ist ungebrochen. Mit Paramount haben wir einen großartigen Partner gefunden, mit dem wir diese packende Action nun auf die große Leinwand bringen wollen – in einem cineastischen Moment, der Maßstäbe setzen wird. Der Film wird alles würdigen und erweitern, was das Franchise so groß gemacht hat. Wir können es kaum erwarten, loszulegen. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen ein unvergessliches Blockbuster-Erlebnis schaffen, das unsere Community begeistert – und zugleich neue Fans für das Call of Duty-Universum gewinnt.“

Weitere Informationen findest du im Paramount-Blog.