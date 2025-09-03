Razer startet offene Beta von Synapse 4 mit exklusivem Zugang zum „Workshop“

Razer lädt Gamer dazu ein, die Zukunft von Synapse mitzugestalten – mit Profi-E-Sport-Profilen und nahtloser, community-gesteuerten Anpassungsmöglichkeiten.

Razer™ hat jetzt den Start der Open Beta von Razer Synapse 4 bekannt gegeben. Diese bietet Nutzern fortlaufenden Zugang zur nächsten Entwicklungsstufe der Gerätekonfigurationssoftware von Razer. Die offene Beta ist als freiwillige Teilnahme verfügbar und lädt Nutzer dazu ein, Synapse aktiv mitzugestalten – durch direktes Feedback und Zusammenarbeit innerhalb der Community. Den Anfang macht Workshop, ein leistungsstarkes neues Anpassungszentrum, das direkt in die Synapse 4 Open Beta integriert ist.

„Die offene Beta von Synapse 4 ist ein bedeutender Meilenstein in der Art und Weise, wie Razer gemeinsam mit unserer Community Software entwickelt“, sagte Quyen Quach, Vice President of Software bei Razer. „Mit diesem Testprogramm laden wir Gamer dazu ein, Teil des Entwicklungsprozesses zu werden. Im Laufe des Jahres werden wir über die Synapse 4 Open Beta frühzeitigen Zugang zu kommenden wichtigen Funktionen gewähren, damit unsere Community diese testen, Feedback geben und neue Features vor ihrer offiziellen Veröffentlichung in Synapse 4 mitgestalten kann. Workshop ist der erste Schritt, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Einstellungen und Profile individuell anzupassen und miteinander zu teilen. Wir freuen uns darauf, Workshop und weitere Synapse-Funktionen gemeinsam mit unserer Community weiterzuentwickeln.“

Workshop: Alles an einem Ort. Ein Klick. Unendliche Möglichkeiten.

Workshop ist eine neue, community-gesteuerte Plattform innerhalb der Synapse 4 Open Beta, die darauf ausgelegt ist, das Teilen und Anwenden benutzerdefinierter Profile zu vereinfachen. Ob fein abgestimmte DPI-Einstellungen, komplexe Makro-Layouts oder vollständige Razer Chroma™ RGB-Setups: Workshop ermöglicht es Nutzern, Konfigurationen von Gamern weltweit zu entdecken und zu übernehmen, ganz ohne Drittanbieter-Links oder Dateitransfers.

Zur Unterstützung des Launches arbeitet Razer mit Top-eSport-Athleten wie Snip3down zusammen, um ihre kompetitive Setups direkt in Workshop bereitzustellen. Nutzer können kuratierte Profile von Profi-Spielern durchsuchen und sofort anwenden – ganz ohne Rätselraten und mit direkter Verbesserung des Gameplays.

Workshop wird exklusiv innerhalb der Synapse 4 Open Beta gelauncht und unterstreicht Razers Engagement für die gemeinsame Entwicklung mit der Community. Beta-Nutzer erhalten als Erste Zugang zu neuen Funktionen, können Feedback geben und die Zukunft von Synapse aktiv mitgestalten. Die aktuelle Version unterstützt Synapse-Profile und Makros, Unterstützung für Chroma-Profile folgt in Kürze.

Synapse 4 Open Beta jetzt live – Noch heute ausprobieren

Die Synapse 4 Open Beta ist jetzt live und für alle Nutzer verfügbar. Teilnehmer sind eingeladen, Workshop zu erkunden, kommende Funktionen zu testen und die nächste Generation der Razer-Software mitzugestalten.

