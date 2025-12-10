Razer Boomslang 20th Anniversary Edition: Eine Legende kehrt zurück

Eine auf 1.337 Exemplare limitierte Sonderedition zur Feier des Erbes der weltweit ersten Gaming-Maus und ein Sinnbild für Razers 20-jährige Innovationsreise. Gefertigt für Sammler, geschaffen für Gamer.

Razer™ hat heute ihre moderne Interpretation einer Gaming-Legende angekündigt: die Razer Boomslang 20th Anniversary Edition.

Als weltweit erste Gaming-Maus auf den Markt gebracht, hat die Razer Boomslang das Spiel nicht nur verändert – sie hat eine neue Gaming-Ära definiert. Ihre markante Schlangenkopf-Silhouette wurde zum Symbol der frühen Gaming-Tage. Bahnbrechende Features wie mechanisches Ball-Tracking mit 2.000 DPI und die On-the-Fly-Sensitivitätsanpassung boten damals eine Präzision, die ihresgleichen suchte, und setzten neue Maßstäbe, als kompetitives PC-Gaming noch in den Kinderschuhen steckte.

20 Jahre später. Die Wiedergeburt einer Legende

Zwei Jahrzehnte später lebt dieses Versprechen noch immer. Die Boomslang kehrt als 20th Anniversary Edition zurück – wiedergeboren mit modernster Technologie für die Gaming-Ära von heute, während sie das Design und den Geist ehrt, mit dem alles begann.

„Als wir die Razer Boomslang entworfen haben, wollten wir einfach den entscheidenden Vorteil im Gaming erlangen – und genau dieser Funke hat dabei geholfen, die gesamte milliardenschwere Gaming-Peripherie-Industrie zu entfachen, wie wir sie heute kennen“, sagt Min-Liang Tan, Mitbegründer und CEO von Razer. „Die Boomslang 20th Anniversary Edition ist mehr als nur eine Maus. Sie ist eine Hommage an die Community, die all das möglich gemacht hat, und eine Bekräftigung unseres Mottos, das uns bei allem leitet: For Gamers. By Gamers.“

Unvergleichliche Performance. Zeitloses Design. Endlose Anpassungsmöglichkeiten

Die Boomslang 20th Anniversary Edition vereint legendäres Design mit modernster Technik für kompromisslose Performance – perfekt für heutige kompetitive Gamer:

Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 : Bis zu 45.000 DPI mit 99,8 % Auflösungsgenauigkeit – eine Präzision, die das ursprüngliche 2.000-DPI-Niveau weit übertrifft. Ein Sprung, der zwei Jahrzehnte Fortschritt definiert.

Razer Optical Mouse Switches Gen-4: Knackige, blitzschnelle Auslösung mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks für dauerhafte Zuverlässigkeit.

Nur 1.337 eindeutig nummerierte Exemplare werden weltweit verfügbar sein, exklusiv für Sammler, die ein Stück Gaming-Geschichte besitzen möchten.

Fans sind eingeladen, ihre ursprünglichen Boomslang-Geschichten neu zu entdecken und sie bei kommenden Razer-Community-Events zu teilen, um sich die Chance zu sichern, exklusive Erinnerungsstücke zu gewinnen, darunter eine besondere #1337-Einheit (eine Hommage an „leet“, das für Elite-Status in der Gaming-Kultur steht), signiert von Razer-CEO Min-Liang Tan.

Während sich Gaming weiterentwickelt, steht die Boomslang 20th Anniversary Edition als Erinnerung daran, wo alles begann – und als starkes Signal, wohin Razer sich als Nächstes entwickelt.

Weitere Informationen, einschließlich Preis und Verfügbarkeit, folgen in Kürze.

Die neuesten Informationen zur Razer Boomslang 20th Anniversary Edition gibt es unter: https://rzr.to/boomslang-20th.