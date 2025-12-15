„Reset your mind“ – Ein Theaterstück über Gaming

Das Theater Jugendstil produzieret seit über 10 Jahren Jugendtheaterstücke in Wien und Niederösterreich. Diese Saison widmet sich der Verein dem Thema Gaming und produziert gerade das Jugendtheaterstück „Reset your Mind„.

Willkommen in der Gaming-Welt: fantasievolle Geschichten, epische Battles – und mittendrin: DU!

Du zockst stundenlang in deinem virtuellen Abenteuer, fühlst dich zugehörig und jagst den nächsten Sieg! In der Gaming Welt ist alles möglich! Und alles besser – als in der realen Welt. Oder?

Reset yor mind erzählt von der Rebellion eines Außenseiters, der sich nach Zugehörigkeit sehnt. Der Anschluss an eine Gruppe sucht, und sie bei der falschen findet. Der entdeckt, dass die virtuelle Welt auch ein Ort der Gewalt, des Ausschlusses und der Toxizität sein kann, dessen Machtgefälle und Mobbingstrukturen schwer zu erfassen sind. Was passiert, wenn er und sein Skin da plötzlich nicht mehr mitspielen wollen? Wenn Steel Man nicht nur Muskeln, sondern Gefühl zeigen will? Oder wenn die glitzernde Killer Kitty sagt: „Ich bin mehr als eine Hülle!“ – und statt sexy auszusehen, gehört werden will?

In der Geschichte geht es auch um starke Mädchen und die Frage, warum sie sogar in der Spielwelt massiv sexualisiert werden. Warum Videospiele keinen safe Space bieten, für den sie eigentlich stehen – weder für junge Frauen, noch für junge Männer. Ist die digitale Welt ein Spiegel unserer echten Welt?

Lasst uns auf Reset drücken und den Mut haben neu zu denken! Lasst uns Skins erschaffen, die der Realität entsprechen! Bringen wir Body Positivity, Diversität und Toleranz ins Spiel. Befreien wir uns von toxischen Sprüchen und verzerrten Idealbildern – und reden wir über junge Männer, die an den Erwartungshaltungen der eigenen Männlichkeit zerbrechen.

Sei einzigartig. Sei tolerant. Sei ein Teil der Veränderung. RESET YOUR MIND

Ein Jugendtheaterstück von Charlotte Zorell

Regie Claudia Waldherr

Schauspiel Mirkan Öncel, Susanne Preissl

Autorin Charlotte Zorell

Bühne & Kostüm Daniel Sommergruber

Musik Patrick Grzybowski

Hospitanz Lalezar Bülbül

Grafik Desiree Wieser

Produktion: Theater Jugendstil (Susanne Preissl und Sophie Berger)

Die NÖ Premiere ist am 27.1.2026 11:00 im Stadttheater Bruck/Leitha! Danach gibts wie jedes Jahr eine Tour durch Niederösterreich.

Die WIEN Premiere ist am 20.2.2026 19:00 im Theater Akzent Wien!

Über Theater Jugendstil

Produziert wird das Stück von „Theater Jugendstil – Kunst und Kultur für Jugendliche“, das im Jahr 2011 zur Förderung der Jugendtheaterkultur gegründet wurde. Das Ziel des Vereins ist es, qualitativ hochwertige Theaterproduktionen zu verwirklichen, die sich im Spannungsfeld zwischen Kunst, Unterhaltung und Vermittlung bewegen und im gleichen Maß für Jugendliche und Erwachsene ansprechend sind.

Mehr Infos und alle Termine auf facebook/Jugendstil-Theater oder www.jugendstil-theater.com