Retro Games Ltd. kündigt den THEQUICKSHOT II an

Retro Games Ltd. (RGL) lässt gemeinsam mit PLAION REPLAI eine echte Ikone der Heimcomputer-Ära zurückkehren, den THEQUICKSHOT II.

Damit wird einer der legendärsten Joysticks der 1980er- und frühen 1990er-Jahre als moderne Neuauflage wiedergeboren. Der neue Controller verbindet das unverwechselbare Design und Spielgefühl des Originals mit zeitgemäßer Technik und USB-Konnektivität – und bringt authentisches Arcade-Feeling in aktuelle Gaming-Setups.

Für eine ganze Generation war der Quickshot II weit mehr als nur ein Eingabegerät. Der markante Steuerknüppel im Flugzeugstil und der auffällige rote Feuerknopf prägten das Spielerlebnis auf Systemen wie dem Commodore 64, ZX Spectrum oder Amiga entscheidend. Klassiker wie Summer Games, International Karate, Impossible Mission oder Uridium wurden für viele Spieler untrennbar mit diesem Joystick verbunden. Auch Jahrzehnte später weckt der Name Quickshot II sofort nostalgische Erinnerungen an lange Gaming-Nächte vor dem Röhrenmonitor.

Mit THEQUICKSHOT II bleibt Retro Games Ltd. diesem Erbe treu, hebt den Klassiker jedoch technisch auf ein neues Niveau. Der Joystick setzt auf Plug-and-Play-USB-Anschluss, moderne Zuverlässigkeit und eine überarbeitete Ergonomie, ohne den Charakter des Originals zu verwässern. Acht Aktions- und Funktionstasten, ein schwebendes Kugelgelenk für präzise Acht-Wege-Bewegungen sowie eine vollständige Mikroschalter-Konstruktion sorgen für hohe Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten. Das legendäre Automatikfeuer, das bereits den Erfolg des ursprünglichen Quickshot II mitbegründete, ist ebenso wieder mit an Bord wie Saugnäpfe für sicheren Halt auf glatten Oberflächen.

Seine historische Bedeutung verdankt der Quickshot II nicht zuletzt seiner Plattformunabhängigkeit. Vom allgegenwärtigen Einsatz auf dem C64 über die Präzisionsanforderungen des ZX Spectrum bis hin zu den immer komplexer werdenden Spielen auf Amiga, Atari ST und Amstrad CPC – der Joystick setzte Maßstäbe und wurde für viele Spieler zum Synonym für hochwertiges, arcadeorientiertes Spielen. Er prägte, wie eine ganze Generation Steuerung verstand und erlernte.

Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd., beschreibt die Neuauflage als Herzensprojekt: Der ursprüngliche Quickshot II sei für viele der erste Kontakt mit einem wirklich immersiven Spielerlebnis gewesen. Mit THEQUICKSHOT II wolle man dieses Gefühl bewahren und gleichzeitig den Ansprüchen moderner Spieler gerecht werden – ein Stück Gaming-Geschichte, neu interpretiert für Nostalgiker und Neuentdecker gleichermaßen.

THEQUICKSHOT II kann ab sofort zum UVP von 34,99 Euro vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart des legendären Joysticks ist für den 30. Januar 2026 angesetzt.

