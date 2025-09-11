Rockstar arbeitet fleißig an GTA VI: Aber kommt doch noch eine Verschiebung?

Manchmal fühlt sich die Spielebranche wie ein einziges Déjà-vu an. Kaum kündigt ein Studio den nächsten großen Blockbuster an, dauert es meist nicht lange, bis erste Gerüchte über eine Verschiebung auftauchen.

Rockstar Games bildet da keine Ausnahme. Im Mai 2025 verkündete das Studio, dass Grand Theft Auto VI am 26. Mai 2026 erscheinen soll. Diese Nachricht schien Klarheit zu bringen, doch seither wächst die Skepsis, ob dieser Termin tatsächlich zu halten ist.

Ein Projekt dieser Größenordnung ist ohnehin ein sensibles Konstrukt aus Zeitplänen, Budgets und Erwartungen, weshalb jede kleine Verzögerung wie ein Erdbeben durch die Branche hallt.

Wie realistisch ist der Termin im Mai 2026?

Rockstar selbst kommunizierte das Datum mit dem Hinweis auf den hohen Qualitätsanspruch, den man an das Spiel stellt. Dass GTA VI nicht nur irgendein Release ist, sondern ein kulturelles Ereignis, liegt auf der Hand. Schon früh deuteten Insider an, dass das Studio in den letzten Jahren mit gewaltigen Herausforderungen kämpfte. Der Übergang zurück ins Büro nach der Pandemie, der enorme technische Anspruch und das Bedürfnis, die Latte höher zu legen als bei GTA V, all das erschwerte die Arbeit.

Während Rockstar also offiziell den Mai 2026 ins Schaufenster stellt, gibt es Stimmen, die das Ganze skeptisch sehen. Tom Henderson, ein bekannter Brancheninsider, hält das Datum für unrealistisch und nennt stattdessen den Herbst 2026 als wahrscheinlichen Zeitraum.

Ein weiterer Leak spricht sogar von einem Release im September desselben Jahres. Das klingt für manche plausibel, denn Rockstar ist dafür bekannt, Release-Termine eher konservativ zu behandeln. Bei Red Dead Redemption 2 gab es gleich mehrere Verschiebungen, bevor das Spiel erschien. Am Ende wurde es zwar ein Meisterwerk, aber die Wartezeit fühlte sich endlos an.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Spekulation rund um das virtuelle Casino, das in GTA V eine enorme Popularität erlebte. Dass es dort keine OASIS Sperrdatei, wie im echten Leben gibt, sollte keine Überraschung sein. Spieler können also ungebremst zocken, aber sollte Rockstar ein ähnliches Feature in GTA VI integrieren, könnte es gerade in Ländern wie Deutschland schwieriger werden, da hier strengere Regularien greifen.

Es bleibt spannend, ob das Studio diesen Balanceakt meistert und das Casino in neuer Form zurückkehrt oder ob regulatorische Hürden den Zeitplan zusätzlich belasten.

Welche Stimmen haben mehr Gewicht?

Es gibt auch optimistische Einschätzungen. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler äußerte jüngst, dass man fest an den Termin glaube. Selbst ein ehemaliger Technikleiter des Studios erklärte, die Verschiebung um ein Jahr sei ein Zeichen dafür, dass Rockstar bewusst Luft für Qualität schaffe und nun genügend Vertrauen in die Deadline habe. Beide Stimmen klingen nach einem beruhigenden Gegengewicht zu den düsteren Prognosen der Insider.

Doch welche Einschätzung hat mehr Gewicht? Branchenleaks sind oft ein Gemisch aus Spekulation und gezielten Hinweisen, während ehemalige Mitarbeiter zwar Einblicke haben, aber oft auch nicht mehr direkt am Projekt beteiligt sind.

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft dazwischen. Rockstar weiß, dass man sich bei diesem Spiel keine Pannen leisten kann. Eine weitere Verschiebung würde den Hype zwar nicht bremsen, aber das Vertrauen in die Kommunikation der Firma erschüttern.

Wenn die Konkurrenz applaudiert

Es klingt paradox, doch während Millionen Fans eine mögliche Verzögerung als Schlag ins Gesicht empfinden, stieß die Verschiebung bei manchem Entwicklerteam auf Begeisterung. Besonders das Team hinter Ghost of Yotei ließ verlauten, dass man Rockstars Entscheidung feierte. Die Begründung war simpel, denn solange GTA VI nicht in der Nähe des eigenen Releases erscheint, bleibt die Konkurrenz erträglich.

Ein Gigant wie GTA dominiert den Spielemarkt und schiebt alles andere gnadenlos zur Seite. Kaum ein Publisher wagt es, in der gleichen Woche oder gar im gleichen Monat ein anderes AAA-Spiel zu veröffentlichen.

Die Verschiebung auf Mai 2026 öffnete den Herbst 2025 für andere Studios, die nun ihre Projekte ohne Angst vor der überwältigenden Strahlkraft von GTA VI veröffentlichen können. So rücken plötzlich Spiele wie Mafia: The Old Country oder neue Battlefield-Projekte stärker ins Rampenlicht.

Was für Fans wie ein Rückschlag wirkt, bedeutet für die Branche ein Fest. Zeitpläne lassen sich freier gestalten und Entwickler müssen ihre Projekte nicht in letzter Sekunde verschieben, um nicht im Schatten des Mega-Hits unterzugehen.

Die Nebenwirkungen der Wartezeit

Dass GTA VI ein kulturelles Phänomen ist, zeigt schon der zweite Trailer, der in nur vier Monaten über 130 Millionen Aufrufe sammelte. Jede Szene wurde von Fans seziert, jede Einstellung diskutiert, als ginge es um ein historisches Dokument. Solche Dimensionen kennt man sonst nur aus dem Kino, wenn ein neuer Blockbuster von Marvel oder ein Star-Wars-Film angekündigt wird.

Doch dieser Hype bringt Nebenwirkungen mit sich. Cyberkriminelle nutzen die Wartezeit, um gefälschte Downloads und angebliche Beta-Versionen zu streuen. Zwischen 2024 und 2025 registrierten Analysten Millionen versuchter Angriffe, die allesamt mit GTA als Lockmittel arbeiteten. Wer sich also in grauenhaften Foren auf die Jagd nach Vorab-Versionen begibt, landet schnell in der Falle.

Technik, Leaks und neue Ideen

Während über Termine gestritten wird, tauchen immer wieder Leaks auf, die neue Mechaniken in Aussicht stellen. Ein besonders spannendes Detail, GTA VI soll über eigene In-Game-Webseiten und Apps verfügen, die das Spielerlebnis noch immersiver machen. Statt nur durch die fiktive Stadt zu fahren, könnte die digitale Welt durch soziale Netzwerke, Online-Shops oder Messenger im Spiel selbst noch dichter wirken.

Solche Ideen sind typisch für Rockstar. Schon GTA V setzte Maßstäbe, indem es mit Smartphones, Aktienmärkten und einer detailverliebten Welt neue Standards schuf. Dass das Studio hier erneut ansetzt, überrascht kaum, doch es heizt die Diskussionen zusätzlich an. Wer schon jetzt über mögliche Story-Stränge oder Gameplay-Mechaniken spekuliert, hat damit reichlich Futter.

Was bedeutet eine weitere Verschiebung für das Projekt?

Am Ende läuft alles auf eine Frage hinaus. Ist Rockstar in der Lage, den Zeitplan einzuhalten oder wird das Game noch einmal nach hinten rutschen? Sicher ist nur, dass GTA VI eines der teuersten Projekte der Spielebranche ist.

Mit einem mutmaßlichen Milliardenbudget, gigantischen Erwartungen und einem globalen Publikum darf sich das Studio keine halben Sachen erlauben. Eine weitere Verschiebung würde zwar für Unmut sorgen, aber der langfristige Erfolg dürfte kaum darunter leiden.

GTA V verkauft sich auch über ein Jahrzehnt nach Release blendend und Red Dead Redemption 2 bewies, dass Geduld am Ende belohnt werden kann. Wenn also ein Studio mit einer Verzögerung davonkommt, ohne dass das Vertrauen der Fans schwindet, dann ist es Rockstar.