Star Wars Outlaws (Switch 2) im Test

Technisch stabil

Die Portierung von Star Wars Outlaws für die Switch galt angesichts der hohen Anforderungen der Snowdrop Engine im Vorfeld als technisch sehr ambitioniert. Entwickler Massive Entertainment meisterte die Aufgabe – wenn auch mit einigen Kompromissen. Im TV-Modus läuft das Spiel intern mit 720p, im Handheld-Modus mit 540p. Mithilfe von Upscaling erreicht es jedoch bis zu 1440p beziehungsweise 720p, was für ein deutlich schärferes Bild sorgt. Ubisoft setzte außerdem ein 30-fps-Limit, das sich als kluge Entscheidung erweist: Vor allem in Innenräumen und weniger fordernden Szenen bleibt die Bildrate konstant und liefert ein angenehm ruhiges Spielerlebnis. Selbst aufwendige Umgebungen wie Dschungelwelten oder belebte Städte meistert die Switch 2 überraschend souverän. Optisch überzeugt die Umsetzung mit stimmungsvoller Beleuchtung, Ray-Tracing-Reflexionen und detailreichen Kulissen, die eine dichte Star-Wars-Atmosphäre erzeugen.

Ganz ohne Abstriche kommt der Port jedoch nicht aus. Die Sichtweite ist eingeschränkt, Texturen wirken stellenweise weichgezeichnet, und gelegentliche Pop-ins trüben bei schnellen Kameraschwenks oder beim Betreten neuer Areale das ansonsten sehr positive Gesamtbild. Trotz dieser Schwächen ist Outlaws eine bemerkenswerte Leistung: ein vollwertiger AAA-Titel, der die Messlatte für künftige Switch-2-Ports hoch ansetzt.

Zusätzlichen Charme verleihen die speziell für die Konsole entwickelten Features. Intuitive Touch-Eingaben erleichtern Menüsteuerung und Minispiele, während Gyroskop- und Bewegungssteuerung für präzisere Zielmechaniken sorgen – Funktionen, die die einzigartigen Möglichkeiten der Hybridkonsole clever ausnutzen.