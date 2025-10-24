Sonic Racing: CrossWorlds – Kostenloser Joker-Inhalt offiziell erhältlich

Heute hat SEGA offiziell den kostenlosen Joker-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können jetzt als Joker, dem Anführer der Phantomdiebe, mit Sonic und seinen Freunden um die Wette fahren!

Der kostenlose Joker-Inhalt umfasst Folgendes:

Joker als spielbarer Charakter

Jokers Fahrzeug, Arsène Wing

In der Jukebox wurden drei neue Songs mit Joker-Thema hinzugefügt. „Take Over“ „Wake Up, Get Up, Get Out There“ „Victory“

Besondere Emotes und Sounds

Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen Joker-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäß heruntergeladen werden kann. Für den Erhalt von Add-ons ist eine Internetverbindung erforderlich.

Joker-Fans können seine Ankunft zudem mit dem Joker-Festival feiern, das vom 24. bis zum 27. Oktober stattfindet! Die Spieler können während des zeitlichen begrenzten Events Festivalpunkte sammeln, um exklusive Belohnungen zu erhalten. Weitere Details folgen in Kürze.

Des Weiteren freut sich SEGA, bekannt zu geben, dass Sonic Racing: CrossWorlds bereits mehr als eine Million Mal verkauft wurde! Seit der Veröffentlichung haben die Rennfahrer in Sonic Racing: CrossWorlds Folgendes erreicht:

Über 74,5 Millionen Rennen gefahren

Über 31,5 Millionen Grands Prix gespielt

Über 13 Millionen Rang-Matches gespielt

Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab 69,99 EUR und für Nintendo Switch™, Nintendo Switch™– OLED-Modell und Nintendo Switch™ Lite ab 59,99 EUR erhältlich.