VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Assassin’s Creed Shadows: Entwickler-Video erklärt Inhalte der Herbst Roadmap

von Hannes Linsbauer0

Ubisoft veröffentlichte jetzt die Roadmap für den Herbst für Assassin’s Creed Shadows und ein neues Video, in dem die Entwickler auf die Inhalte eingehen, auf die sich die Fans in den kommenden Monaten freuen können.

Alle Infos zu den kommenden Inhaltsupdates gibt es auf diesem Blogpost auf der Assassin’s Creed Webseite.
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Plants vs. Zombies: Replanted ist ab sofort erhältlich

Hannes Linsbauer

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 2. Dezember für Nintendo Switch 2

Hannes Linsbauer

Gratis, Saisonales Mini-Event für Borderlands 4: „Horrors of Kairos“

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link