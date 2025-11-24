Über 45.000 Popkultur-Fans feierten das 10-jährige Jubiläum der Vienna Comic Con

Die Vienna Comic Con hat ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem Rekord gefeiert: Über 45.000 Popkultur-Fans aus ganz Europa strömten am 22. und 23. November in die Messe Wien, um ein Wochenende voller Stars, Kreativität und Community zu erleben.

Noch nie zuvor präsentierte sich Österreichs größte Popkultur-Messe so vielfältig, so prominent besetzt und so energiegeladen wie in diesem besonderen Jubiläumsjahr.

Die VIECC® 2025 verwandelte sich zwei Tage lang in einen pulsierenden Treffpunkt internationaler Fandoms. Cosplayer:innen, Film- und Serienfans, Gamer:innen, Comic-Liebhaber:innen und Sammler:innen kamen zusammen, um eine Messe zu feiern, die seit einem Jahrzehnt zu den wichtigsten Popkultur-Events Mitteleuropas zählt. Ob beim stimmungsvollen Novigrad Maskenball, in vollbesetzten Panels oder bei unzähligen Signierstunden – die Convention bot ein Programm, das von großem Gemeinschaftsgefühl und kreativer Vielfalt getragen wurde.

Veranstalter Patrick Krippner zeigte sich begeistert vom Besucherandrang und der Atmosphäre, die das Jubiläum prägte. Zehn Jahre VIECC® seien ein Kapitel voller Emotionen und Entwicklungen, und genau das habe dieses Wochenende eindrucksvoll gespiegelt. Auch Chang Xue, ebenfalls Veranstalter der VIECC®, betonte die Bedeutung von Vielfalt und Kreativität, die in diesem Jahr besonders stark im Mittelpunkt standen. Fiona Hiller, die einst selbst als Besucherin startete, blickte mit großer Dankbarkeit auf eine Dekade voll unvergesslicher Momente zurück.

Ein wesentlicher Grund für die starke Resonanz war auch das hochkarätige Line-up. Hollywood-Star Elijah Wood sorgte erstmals in Wien für Begeisterung und gewährte persönliche Einblicke in seine Arbeit. Kevin McNally, Manu Bennett und Craig Parker zogen sowohl Fans von „Spartacus“ als auch von „Der Herr der Ringe“ an. Brian Krause feierte ein emotionales Wiedersehen mit Charmed-Fans, während Jessica Szohr („Gossip Girl“) und Artists wie Arild Midthun oder Cosplay-Ikone Yaya Han für volle Hallen und lange Signierschlangen sorgten. Auch bekannte Creator wie DoktorFroid und Jodie Calussi brachten ihre Communities live auf die Bühne.

Zu den exklusiven Jubiläumshighlights zählte die Präsentation einer streng limitierten Sonderbriefmarke zu The Witcher 3, die gemeinsam mit der Österreichischen Post entwickelt wurde. Das markante Jugendstil-Design von Krzysztof Domaradzki machte die Briefmarke zu einem begehrten Sammlerstück, das auf der Messe im Mittelpunkt des Interesses stand.

Wie in jedem Jahr spielte Cosplay eine zentrale Rolle auf der VIECC®. Die Cosplay Championships, der DACH Cosplay Cup, der Kids Contest und ein großer Fotowettbewerb boten talentierten Fans aller Altersgruppen eine Bühne. Die Messehallen waren geprägt von farbenfrohen Kostümen, liebevollen Details und beeindruckenden Auftritten, die die enorme Kreativität der Szene unter Beweis stellten.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die Artist Alley, die mit über 400 Künstler:innen aus aller Welt eine lebendige, inspirierende Kreativmeile bildete. Zwischen Graphic Novels, Skizzen, Prints und Original Artworks konnten Besucher:innen zahlreiche neue Talente entdecken, mit Artists ins Gespräch kommen oder exklusive Sammlerstücke erwerben. Hier zeigte sich besonders deutlich, wie breit Popkultur künstlerisch interpretiert werden kann.

Insgesamt bot die VIECC® 2025 mehr als 600 Aussteller:innen auf rund 42.000 Quadratmetern und präsentierte ihr breites Portfolio aus Anime & Manga, Comics, Gaming & eSports, Film & TV, Cosplay, Fantasy, Brettspielen und vielem mehr. Seit 2015 hat sich die Vienna Comic Con zu einem der bedeutendsten und beliebtesten Events der Region entwickelt – und das Jubiläumsjahr zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und leidenschaftlich diese Community auch nach einem Jahrzehnt ist.