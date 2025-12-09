VON GAMERN, FÜR GAMER!
Warhammer 40,000: Dark Heresy – Ein Blick in die Alpha mit neuen Screenshots

von Hannes Linsbauer

Bevor am 16. Dezember die Alpha für Supporter zu Warhammer 40,000: Dark Heresy auf Steam anläuft, haben Owlcat Games eine neue Auswahl an Screenshots veröffentlicht.

Sie zeigen Party-Mitglieder, detaillierte Umgebungen, grausige Kampfszenen und sogar einen ersten Blick auf eine der Mindmaps aus dem neuen Detektiv-System.

Die Alpha ist für Spieler zugänglich, die den Entwicklungsprozess unterstützen möchten und sich auf der Website den Foundern angeschlossen haben. Zugang zur Alpha ist eine der Belohnungen im 79$-Pack oder in der Collector’s Edition für 289$.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

