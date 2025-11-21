Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 im Test

Ein epischer Clan-Konflikt

Yakuza Kiwami 2 zählt zu den erzählerischen Höhepunkte der Reihe und knüpft nahtlos an die Ereignisse des ersten Kiwami-Teils an. Erneut wird Kazuma Kiryu in einen gefährlichen Machtkampf zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz hineingezogen. Mit Ryuji Goda, dem selbsternannten „Drachen von Kansai“, trifft er auf einen der stärksten und charismatischsten Antagonisten der Serie. Die Story überzeugt durch emotionale Momente, packende Intrigen und die typische Mischung aus hartem Drama und unerwarteten Wendungen.

Spielerisch unterscheiden sich Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 deutlich. Das macht sich vor allem im physikbasierten Kampfsystem bemerkbar, der nun deutlich flüssiger und wuchtiger wirkt. Auch die Spielwelt wurde spürbar ausgebaut. Kiwami konzentriert sich vor allem auf Kamurocho, wohingegen Kiwami 2 zusätzlich das lebhafte Sotenbori einführt und dank nahtloser Übergänge wesentlich dynamischer wirkt. Zudem fällt der Umfang der Nebenaktivitäten im zweiten Teil deutlich größer aus – vom Cabaret-Club-Management über Clan Creator bis hin zu einer Vielzahl an Minispielen. Alles in allem präsentiert sich Kiwami 2 spielerisch moderner und umfangreicher. Einen ausführlichen Test zum zweiten Serienteil findet ihr übrigens hier.

Technik und Performance: Beeindruckend, aber nicht makellos

Optisch präsentiert sich die beiden Kiwami-Spiele auf der Switch 2 in einem Zustand, der sich erstaunlich nah an den Konsolenfassungen der vorherigen Generation bewegt. Die Charaktermodelle wirken hochwertig und ausdrucksstark, die stimmungsvollen Beleuchtungseffekte tragen maßgeblich zur Atmosphäre und ein insgesamt hoher Detailgrad sorgt für eine belebte Spielumgebung. Dabei bleibt die Bildrate über weite Strecken konstant und die Kämpfe sind flüssig. Lediglich in sehr dichten Arealen kommt es gelegentlich zu kurzfristigen FPS-Drops und einige Zwischensequenzen wirken manchmal etwas zu sehr komprimiert. Alles in allem liefern beide Spiele auf der Nintendo Switch 2 eine beeindruckend stabile technische Umsetzung, die zeigt, was die neue Hardware leisten kann.