Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 im Test

Mit dem Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle findet die gefeierte Crime-Reihe nun endlich ihren Weg auf die Nintendo Switch 2. Doch wie überzeugend gelingt dieser Portierung der Spagat, die packende Story, die intensiven Straßenkämpfe und den typisch skurrilen Humor der Serie auf Nintendos neuen Handheld zu übertragen?
Die Yakuza-Spielreihe, die in Japan unter dem Namen Ryū ga Gotoku („Wie ein Drache“) bekannt ist, zählt heute zu den bedeutendsten und erfolgreichsten japanischen Spiele-Franchises. Ihren Ursprung nahm die Serie mit Yakuza 1 (2005) und Yakuza 2 (2006) auf der PlayStation 2, die den Grundstein für die charakteristische Mischung aus packender Crime-Story, Straßenkämpfen und skurrilen Nebenaktivitäten legten. Inzwischen umfasst die von SEGA entwickelte Action-Adventure-Reihe neun Haupttitel, und rechnet man Spin-offs sowie verwandte Veröffentlichungen hinzu, kommt das Franchise auf rund 23 Spiele.
Mit Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 erhielten die ersten beiden Serienteile moderne Neuauflagen. Die Remakes setzen auf die Dragon Engine beziehungsweise eine überarbeitete Engine und bieten im Vergleich zu den ursprünglichen PS2-Versionen deutlich verbesserte Grafik, erweiterte Inhalte und ein zeitgemäßes Gameplay. Beide Spiele sind nun für die Nintendo Switch 2 erhältlich, entweder einzeln oder als Bundle.
Zwischen Ehre, Verrat und Familienbanden
Yakuza Kiwami erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, der für ein Verbrechen ins Gefängnis geht, das er nicht begangen hat. Zehn Jahre später kehrt er in eine Stadt zurück, welche sich drastisch verändert hat und stolpert direkt in interne Machtkämpfe des Tojo-Clans und die rätselhafte junge Haruka. In Sachen Story hat sich in der Switch 2 natürlich nichts verändert und wirkt genauso packend wie auf den anderen Plattformen. Die emotionalen Wendungen, starken Figuren und filmische Inszenierung gehören weiterhin zu den größten Stärken des Spiels.
In Sachen Gameplay kombiniert Yakuza Kiwami eine offene Stadterkundung mit Straßenkämpfen. Kiryu beherrscht verschiedene Kampfstile, die sich dynamisch wechseln lassen – von schnellen Schlagkombinationen bis hin zu brachialen Finishern. Die Switch-2-Portierung glänzt hier mit angenehm flüssigem Gameplay. Kämpfe fühlen sich direkt und responsiv an. Kiwami wäre aber kein Yakuza, wenn es nicht vor skurrilen Nebenquests, Minispielen und absurden Begegnungen strotzen würde. Karaoke, Pocket-Circuit-Racing, Dart, Hostessen-Clubs und unzählige Nebenstorys führen zu einer Welt, die lebendig wirkt – manchmal dramatisch, manchmal vollkommen abgedreht.
Ein epischer Clan-Konflikt
Yakuza Kiwami 2 zählt zu den erzählerischen Höhepunkte der Reihe und knüpft nahtlos an die Ereignisse des ersten Kiwami-Teils an. Erneut wird Kazuma Kiryu in einen gefährlichen Machtkampf zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz hineingezogen. Mit Ryuji Goda, dem selbsternannten „Drachen von Kansai“, trifft er auf einen der stärksten und charismatischsten Antagonisten der Serie. Die Story überzeugt durch emotionale Momente, packende Intrigen und die typische Mischung aus hartem Drama und unerwarteten Wendungen.
Spielerisch unterscheiden sich Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 deutlich. Das macht sich vor allem im physikbasierten Kampfsystem bemerkbar, der nun deutlich flüssiger und wuchtiger wirkt. Auch die Spielwelt wurde spürbar ausgebaut. Kiwami konzentriert sich vor allem auf Kamurocho, wohingegen Kiwami 2 zusätzlich das lebhafte Sotenbori einführt und dank nahtloser Übergänge wesentlich dynamischer wirkt. Zudem fällt der Umfang der Nebenaktivitäten im zweiten Teil deutlich größer aus – vom Cabaret-Club-Management über Clan Creator bis hin zu einer Vielzahl an Minispielen. Alles in allem präsentiert sich Kiwami 2 spielerisch moderner und umfangreicher. Einen ausführlichen Test zum zweiten Serienteil findet ihr übrigens hier.
Technik und Performance: Beeindruckend, aber nicht makellos
Optisch präsentiert sich die beiden Kiwami-Spiele auf der Switch 2 in einem Zustand, der sich erstaunlich nah an den Konsolenfassungen der vorherigen Generation bewegt. Die Charaktermodelle wirken hochwertig und ausdrucksstark, die stimmungsvollen Beleuchtungseffekte tragen maßgeblich zur Atmosphäre und ein insgesamt hoher Detailgrad sorgt für eine belebte Spielumgebung. Dabei bleibt die Bildrate über weite Strecken konstant und die Kämpfe sind flüssig. Lediglich in sehr dichten Arealen kommt es gelegentlich zu kurzfristigen FPS-Drops und einige Zwischensequenzen wirken manchmal etwas zu sehr komprimiert. Alles in allem liefern beide Spiele auf der Nintendo Switch 2 eine beeindruckend stabile technische Umsetzung, die zeigt, was die neue Hardware leisten kann.
Zusammenfassung
FAZIT
Das Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle zeigt eindrucksvoll, dass die beiden Remakes nichts von ihrem Reiz verloren haben. Die emotionale Story rund um Kazuma Kiryu, das wuchtige Kampfsystem und die unvergleichliche Mischung aus Ernsthaftigkeit und Absurdität funktionieren auch auf der Nintendo Switch 2 hervorragend. Technisch muss man zwar manchmal leichte Kompromisse hinnehmen, doch insgesamt liefert die Portierung eine erstaunlich stabile und sauber optimierte Spielerfahrung. Wer die Serie noch nicht kennt oder sie unterwegs neu erleben möchte, erhält hier ein Bundle, das sich sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans lohnt.