Battlefield 6: Season 1 – Kalifornischer Widerstand startet heute

Battlefield Studios hat heute mit dem Start von Season 1 – Kalifornischer Widerstand, neue saisonale Inhalte für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC veröffentlicht.

Außerdem wird es später in diesem Monat eine kostenlose Trial für Battlefield 6 geben. Vom 25. November bis zum 2. Dezember ist der Zugang für Battlefield 6 mit fünf Karten und drei Modi kostenlos verfügbar. Das ist die Chance, das Multiplayer-Erlebnis von Battlefield 6 eine ganze Woche lang kostenlos zu erleben.

Nach dem heutigen Update erleben Spieler:innen Battlefield 6 in einem idyllischen Wohnviertel in Südkalifornien – auf einer brandneuen Karte namens Eastwood. Von den Golfplätzen bis hin zu den Luxusvillen hat sich dieses wohlhabende Viertel in einen Kampfschauplatz verwandelt und Spielende können Action pur in dieser zuvor ruhigen Landschaft erleben.

Außerdem können Spieler:innen den neuen Modus Sabotage ausprobieren, in dem so viele Kisten wie möglich zerstört werden müssen, bevor die Runde vorbei ist. Sabotage ist ein zeitlich begrenzter Modus und auf mehreren Karten spielbar, darunter die neuen Karten von Season 1, Eastwood und Blackwell-Ölfelder.

Für Battlefield REDSEC erscheinen heute außerdem ein paar neue Inhalte im Free-to-Play. Gauntlet erhält eine neue Mission und in Fort Lyndon sind ein paar Container (Prepper-Lager) zu finden, die im Battle Royale geplündert werden können.

Mit dem Update zu Kalifornischer Widerstand wurde das Toolset von Portal zudem in eine vollwertige Sandbox verwandelt – eine völlig leere Leinwand, auf der Spieler:innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, um unvergessliche Erlebnisse zu erstellen und anzupassen.

Zudem kommt mit dem Update das zeitlich begrenzte Event Kalifornischer Widerstand, das während des gesamten Zeitraums von Kalifornischer Widerstand sowohl in Battlefield 6 als auch im Free-to-Play REDSEC verfügbar ist. Dieses Event enthält einen Bonuspfad, der parallel zum Season 1 Battle Pass abgeschlossen werden kann.

Ausführliche Details zum Update Kalifornischer Widerstand gibt es im folgenden Blogbeitrag hier. Die letzte Phase von Season 1, Winter-Offensive, beginnt am 9. Dezember und bringt besondere saisonale Inhalte ins Spiel.

Kalifornischer Widerstand – Übersicht

Battlefield 6 Neue Karte – Eastwood Neuer Modus – Sabotage Neues Fahrzeug – Turfpro PTF Royal (Das tödlichste Fahrzeug in der Nachbarschaft) Kostenlose Trial – 25. Nov. bis 2. Dez.

Battlefield REDSEC Neue Gauntlet-Mission – Rodeo Neues in Battle Royale – Container (Prepper-Lager) Gemeinsame Inhalte in Battlefield 6 / Battlefield REDSEC Kampf-Pickups* – Seltene Waffen, die in wertvollen Lagern auf allen Karten zu finden sind (All-Out Warfare, Battle Royale und Portal) Neue Schrotflinte – DB-12 Neue Seitenwaffe – M357 Trait Neuer Aufsatz – Schmaler Handstopp



*Die Kampf-Pickups werden später in der Phase eingeführt.

Das heutige Update enthält außerdem diverse Bugfixes. Weitere technische Informationen zu diesen Patches gibt es im Bereich „Spiel-Updates“ hier.