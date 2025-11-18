SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten ist jetzt verfügbar

SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten ist ab sofort erhältlich. Das beliebteste Duo des Ozeans ist zurück, um Bikini Bottom ein weiteres Mal zu retten.

THQ Nordic und Purple Lamp geben den Start von SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten bekannt, dem nächsten großen Highlight einer der beliebtesten Gaming- und Animations-Franchises. Der Einzelspieler-3D-Plattformer ist ab heute für Nintendo Switch 2™, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum UVP von 39.99€ erhältlich.

Mit über zwei Jahrzehnten SpongeBob-Erfahrung liefert das Dev Studio mit dem neuen SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten die Art von Wohlfühl-Plattformerlebnis, die zum Synonym für das Franchise geworden ist: lustig, nostalgisch und voller Herz! Darüber hinaus wird das Spiel vollständig von der Originalbesetzung gesprochen, denn niemand sagt „Ich bin bereit!“ so wie SpongeBob selbst.



Als der Fliegende Holländer und König Neptun aneinandergeraten, entfesselt ihr Ego-Clash riesiges Chaos in Bikini Bottom. Es liegt an SpongeBob und Patrick, den zwei ungleichen Helden, die Ordnung im Chaos unter dem Meer wiederherzustellen.

Treffe beliebte Gesichter aus ganz Bikini Bottom, darunter Sandy Cheeks, Thaddäus, Mr. Krabs und sogar Plankton, während du durch ikonische Schauplätze wie Neptuns Palast, das eisige Mount Bikini und die geheimnisvolle Goldfish Island reist. Wechsle nahtlos zwischen SpongeBobs und Patricks einzigartigen Fähigkeiten, um Feinde zu überlisten, clevere Rätsel zu lösen und Bikini Bottom letztendlich vor seinem gespenstischen Schicksal zu retten!

Und wenn du nicht genug vom Titans of the Tide Song bekommen kannst, findest du den vollständigen Track auf allen großen Musik-Streaming-Plattformen: Spotify, Apple Music, YouTube Music und mehr!

Spotify: https://thqn.net/43yGots

Apple: https://thqn.net/47L0YcB

Amazon: https://thqn.net/3LCnMmp

YT Music: https://thqn.net/4peTt3y

Jetzt spielen: