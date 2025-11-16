Call of Duty: Black Ops 7 im Test

Kampagne und Mehrspieler – nichts für Solisten

Die Story der Koop-Kampagne (spielbar mit 1-4 menschlichen Spielern!) ist diesmal im Jahr 2035 angesiedelt. Raul Menendez, der Anführer von Cordis Die, ist ja eigentlich schon in einem früheren Call of Duty eliminiert worden. Aber nun – 10 Jahre später – ist er wieder zurück. Zumindest schaut es so aus, als ein gealterter Raul Menendez eine Videobotschaft zu seinem 10jährigen Todestag verbreitet und den Regierungen der Welt Tod und Chaos androht. Die Gilde – eine multinationale Technologiefirma – verspricht die Regierungen zu beschützen. Aber es wird schon in der ersten (langen) Zwischensequenz klar, dass die Gilde keinesfalls zu den Guten gehört… Das kann nur David Mason und sein Eliteteam aufhalten. In der Mittelmeerstadt Avalon – dem Zentrum der Gilde – entdecken sie eine (psychologische) Waffe, die das Potenzial hat, die globale Weltordnung in ihren Grundfesten zu erschüttern. Nach elf Missionen schaltet ihr das Koop-Endgame frei – eine anspruchsvolle, mehrfach spielbare finale Mission.

Wir hacken Terminals und Türen, nehmen uns Munition aus herumstehenden Waffenkisten, tauschen unsere Waffe gegen herumliegende andere Feuerwaffen aus, töten feindliche Soldaten oder kämpfen gegen recht fortschrittliche Kampfroboter, die aber herrlich explodieren und oft ihre Kameraden dabei mitnehmen. Unterschiedliche Granatenarten können zum Gegner geworfen – oder zurückgeworfen – werden, herumstehende Fässer beginnen zu brennen und explodieren. So weit, so gut. Das Gameplay ist wirklich in Ordnung und spielt sich flott und spaßig. Die unterschiedlichen Waffen spielen sich auch wirklich sehr unterschiedlich. Die Story ist… nunja, futuristisch.

Das Kernstück des Spieles ist aber natürlich nicht die Koop-Kampagne, sondern der Multiplayer-Modus. Hier gibt es zum Start sechzehn 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten. Die Umgebungen sind total unterschiedlich, von den futuristischen Stadtlandschaften Tokios (zerstört durch einen Zugunfall), Nicaragua, Los Angeles, ein Solarpark in Australien, Angola bis in die eisige Wildnis von Alaska ist alles da. Jede der Umgebungen strotzt vor Gefahren und Möglichkeiten. Der Multiplayer-Modus baut auf dem soliden Fundament seines letztes Jahr erschienenen Vorgängers Call of Duty: Black Ops 6 auf und führt verbesserte Mobilitätsfunktionen wie Wallrunning und fortgeschrittene Sprünge ein, die den Kämpfen mehr Vertikalität und Fluidität verleihen. Ballert von oben auf eure überraschten Gegner, wenn ihr geschickt genug seid, springend im Flug ein sich bewegendes Ziel zu treffen. Diese Ergänzungen bringen eine neue Dynamik in die klassische Formel und sorgen dafür, dass sich die Matches kinetischer und skillorientierter anfühlen.

Das Kartendesign ist ein weiteres Highlight, mit einer Mischung aus engen städtischen Layouts und offenen Arenen, die verschiedenen Spielstilen gerecht werden. Die Waffenbalance fühlt sich gut an, und das Gunplay bleibt knackig und befriedigend. Das aggressive skillbasierte Matchmaking ist nun nicht mehr so offensichtlich, was zu einem entspannteren und angenehmeren Erlebnis für Gelegenheitsspieler führt. Selbst ich habe einige Stunden Spaß im Mehrspielermodus gehabt und nicht alle fünf Minuten meine Maus frustriert in die Ecke geschmissen. Wenn ihr erfolgreich seid, bekommt ihr eine Vielzahl von freischaltbaren Inhalten und Anpassungsoptionen, wenn ihr weniger erfolgreich seid, bekommt ihr immer noch am Ende jeder Runde eine ganze Menge an Verbesserungen für euren Charakter. Activision sorgt dafür, dass euch nicht fad wird und ihr jede Runde für euren Einsatz belohnt werdet… und wenn euch das dennoch zu langsam geht, gibt es unzählige in-game Möglichkeiten, euren Fortschritt gegen Echtgeld noch einmal zu beschleunigen.

Durch die dauernde Weiterentwicklung eures Charakters bekommt ihr immer mehr modulare Waffen und übertaktete Ausrüstung zu nutzen, die sich mit dem Gebrauch immer weiter verbessern. Auch eure Fähigkeiten verbessern sich von Match zu Match – insgesamt gibt es 36 verschiedene Fähigkeiten. Werdet ein besserer Sanitäter und heilt eure Kameraden schneller, ladet eure Waffen schneller, zittert weniger beim Zielen, verbessert eure Sprungfähigkeit, erhöht eure Kondition usw. Das erinnert fast an ein Rollenspiel.

Den Zombiemodus gibt es auch wieder – kämpft euch durch die Höllenlandschaft des Dunkeläthers, während Zombiehorden auf euch einstürmen. Zusammen mit euren Kameraden (wobei ihr auch alleine spielen könnt) müsst ihr die Zombiewellen überleben. Zombies sind nicht sonderlich intelligent, sie rennen mehr oder weniger direkt auf euch zu, sind aber durchaus agil. Keine langsam dahin schlürfenden Zielscheiben wie in The Walking Dead, sondern eher schnell und aggressiv wie in Dying Light. Das Ganze spielt sich vergleichbar mit Games wie Left4Dead oder Back 4 Blood. Nach einiger Zeit habt ihr dann immer eine Chance, euch aus dem Dunkeläther zurück zu ziehen. Eure Charakterverbesserungen (XP) könnt ihr aber behalten, auch wenn ihr von den Zombies zerfleischt werdet.