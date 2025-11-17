Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung im Test

Der Versiegelungskrieg

Gerade weil Chronik der Versiegelung diesmal tatsächlich Teil des offiziellen Zelda-Kanons ist, sind die Erwartungen an die Story diesmal natürlich ziemlich hoch. Und um’s direkt vorwegzunehmen: Die Geschichte rund um Zelda, den ersten König Hyrules Rauru und die verschiedenen Weisen ist wirklich stark umgesetzt. Wer Tears of the Kingdom kennt, findet sich natürlich schneller zurecht, aber echte Vorkenntnisse braucht man nicht. Die wichtigsten Punkte werden schnell erklärt, und viele Figuren bekommen hier sogar deutlich mehr Aufmerksamkeit als in TotK, wo sie oft nur kurz am Rand auftauchten.

Aber worum geht’s eigentlich? Wie schon erwähnt begleiten wir Prinzessin Zelda während der Gründungszeit des Königreichs Hyrule. Die Protagonistin ist also nicht wieder Link, der übliche schweigsame Held, sondern die Namensgeberin der Reihe selbst. Das wirkt sofort neu, einfach weil Zelda ohnehin viel zu selten im Zentrum steht – und im Gegensatz zu Link problemlos mit anderen Leuten reden kann. Schon früh trifft sie auf König Rauru und seine Gemahlin Sonia, die sie trotz ihrer Verwirrung herzlich aufnehmen. Gemeinsam versuchen sie einen Weg zu finden, Zelda wieder in ihre Zeit zurückzuschicken, was sich als ziemlich kompliziert herausstellt.

Durch einige tragische Ereignisse – TotK-Spieler dürften ahnen, was kommt – erhebt sich schließlich der Dämonenkönig Ganondorf und stürzt Hyrule ins Chaos. Zelda muss mit ihren neuen Verbündeten in letzter Sekunde aus dem Schloss fliehen und ab hier liegt es an uns, die feindlichen Armeen zurückzuschlagen sowie Ganondorfs finsteren Einfluss auf das Reich einzudämmen. Gleichzeitig streifen zwei mysteriöse Gestalten durchs Land, deren Ziele anfangs nicht ganz klar sind.

An Handlung mangelt es dem Spiel also wirklich nicht, und auch die Dialoge und Zwischensequenzen sind gut inszeniert. Im Kern ist das eine klassische Zelda-Erzählung über den Kampf gegen das Böse, aber die Figuren und das Setting sind so spannend umgesetzt, dass die Story trotz vertrauter Grundform fesselt. Die rund 20 bis 25 Stunden der Hauptgeschichte haben mir persönlich echt viel Spaß gemacht – und selbst Genre-Skeptiker könnten allein dafür schon einen Blick riskieren. Dazu kommen zahlreiche Nebenmissionen und Aufträge, die noch einige weitere Stunden sinnvoll füllen.