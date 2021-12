Call of Duty: Mobile Saison 11: Der letzte Schnee startet Freitag, 17.12

Die letzte Schlacht des Jahres in Call of Duty: Mobile Saison 11: Der letzte Schnee führt die Spieler:innen in die Arktis. Ab Freitag, 17. Dezember, 1:00 Uhr MEZ, helfen Spieler:innen von Call of Duty: Mobile Templer bei der Suche nach Dark Covenant in U-Boot-Wracks auf der neuen Map Icebreaker.

Die Untoten-Belagerung kehrt in Call of Duty: Mobile ebenfalls zurück, dieses Mal auf der Blackout-Map samt neuem Albtraum-Modus, und stellt die Spieler:innen vor eine neue Herausforderung. Im weiteren Verlauf der Saison werden die Spieler:innen in der Lage sein, in die Rolle ihrer bevorzugten Content Creator dank neuer Bundles mit eigenen Charakteren und Objekten zu schlüpfen.

In Saison 11 erhalten Spieler:innen die Gelegenheit, 50 neue Stufen voller Battle Pass-Belohnungen zu verdienen. Der letzte Schnee enthält einen neuen Vorrat an Premium-Inhalten inklusive neuer Operator, wie Soap – Cliffhanger und Vagr Modir – Winterflüstern, zwei neue funktionale Waffen – das PKM-LMG und den Werfer D13-Sektor -, eine neue Operator-Fertigkeit, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, COD-Punkte (CP) und noch mehr im Verlauf der Saison!

Und hier sind die Highlights für Call of Duty: Mobile Saison 11: Der letzte Schnee auf Android und iOS:

Neue Map – Icebreaker – Die neue Map Icebreaker in Call of Duty: Mobile wurde erstmals in Call of Duty: Black Ops 4 eingeführt. Die Spieler:innen kämpfen in den Wracks von U-Booten und zwischen Eisbergen. Zum ersten Mal wird auf dieser Map außerdem das Schwimmen im Multiplayer eingeführt.

– Die neue Map Icebreaker in Call of Duty: Mobile wurde erstmals in Call of Duty: Black Ops 4 eingeführt. Die Spieler:innen kämpfen in den Wracks von U-Booten und zwischen Eisbergen. Zum ersten Mal wird auf dieser Map außerdem das Schwimmen im Multiplayer eingeführt. Untotenbelagerung kehrt zurück – Die Untotenbelagerung erscheint auf Blackout, mit aktualisierten Belohnungen und einem neuen Albtraum-Modus. Neben einer längeren Spielzeit sind die Untoten jetzt schneller und fügen den Spielern:innen mehr Schaden als jemals zuvor zu, mit dem neuen legendären Geschütz können sich die Spieler:innen aber der Herausforderung stellen.

– Die Untotenbelagerung erscheint auf Blackout, mit aktualisierten Belohnungen und einem neuen Albtraum-Modus. Neben einer längeren Spielzeit sind die Untoten jetzt schneller und fügen den Spielern:innen mehr Schaden als jemals zuvor zu, mit dem neuen legendären Geschütz können sich die Spieler:innen aber der Herausforderung stellen. Neuer MP-Modus – Schneeballschlacht – Welche Waffen eignen sich besser für den Einsatz in den Winterferien als Schneebälle? In diesem neuen Spielmodus erscheinen zufällig mysteriöse Geschenke, die von den Spielern:innen eingesammelt werden können. Jedes Geschenk bietet eine bestimmte Requisite und mit Punkten aus dem Kampf kann der Schneemann jedes Teams unterschiedliche Skins freischalten. Mit der Schneeballschlacht halten die Winterferien jede Menge Überraschungen bereit.

– Welche Waffen eignen sich besser für den Einsatz in den Winterferien als Schneebälle? In diesem neuen Spielmodus erscheinen zufällig mysteriöse Geschenke, die von den Spielern:innen eingesammelt werden können. Jedes Geschenk bietet eine bestimmte Requisite und mit Punkten aus dem Kampf kann der Schneemann jedes Teams unterschiedliche Skins freischalten. Mit der Schneeballschlacht halten die Winterferien jede Menge Überraschungen bereit. Creator Club und eigene Bundles – Call of Duty: Mobile plant den Start einer zeitlich begrenzten Beta des exklusiven Creator Clubs, um sich mit bekannten Creatorn zusammenzutun und das Ökosystem in Call of Duty Mobile mit weiteren Inhalten wachsen zu lassen. Als Teil der Feier zum Start des Creator Clubs enthält Call of Duty: Mobile außerdem die drei besten Content Creator als Charaktere im Spiel. Die Spieler:innen können im Spiel schon bald in die Rollen von Ferg, HawksNest oder Bobby Plays schlüpfen.

Neben jeder Menge neuer, saisonaler Herausforderungen, Glücksziehungen, Bundles und mehr (alles verfügbar im Shop, sobald die Saison startet) können die Spieler:innen außerdem mit zahlreichen Updates und Verbesserungen im Spiel rechnen.

Weitere Informationen über Saison 11: Der letzte Schnee sind im Spieleblog von Activision zu finden.