Great Houses of Calderia: Ankündigung des neuen Grand Strategy Games

Despotischer Tyrann oder geliebter Herrscher? Im neu angekündigten Grand Strategy Game Great Houses of Calderia lenken angehende Könige die Geschicke ihrer Familie.

Der neu gegründete französisch-schwedische Publisher Firesquid Games und der finnische Entwickler Resistance Games haben offiziell einen brandneuen Titel angekündigt: Great Houses of Calderia ist ein ambitioniertes Strategiespiel, welches angehende Herrscher dazu einlädt, ihr Geburtsrecht einzufordern und gleichzeitig tiefe und komplexe Bindungen mit der eigenen Familie und benachbarten Häusern zu pflegen.

Great Houses of Calderia, das 2022 im Steam Early Access erscheinen soll, versteht sich selbst als eine Mischung aus Crusader Kings III und Game of Thrones. Spieler*innen führen ihr Haus an und interagieren mit ihrer Familie, um diplomatische Beziehungen mit benachbarten Häusern aufzubauen. Es liegt an ihnen, die Zukunft der Familie zu sichern und ihr Vermächtnis zu bewahren: Wird die Familie als geliebte Dynastie in die Geschichte eingehen oder wird ihre Ära als Zeitalter der Tyrannei in dunkler Erinnerung bleiben? Diese Entscheidung obliegt jedem Spieler oder jeder Spielerin selbst.

Spieler*innen schlüpfen in die Rolle eines der vielen großen Häuser von Calderia. Dabei gilt es nicht nur, als Oberhaupt zu regieren, sondern eine komplette Familie unterschiedlicher Charaktere anzuführen – die auch gerne mal eigensinnig handeln, was dem Spiel Dynamik und Immersion verleiht. Es steht viel auf dem Spiel, denn durch ihre Handlungen nehmen Mitglieder der Familie, die in die Lande von Calderia geschickt wurden, auf unterschiedlichste Weise Einfluss auf diplomatische Beziehungen.

Great Houses of Calderia unterstützt ab Release Mods, die es der Community ermöglichen, ihre eigenen Geschichten in dieser einzigartigen Welt zu erschaffen. Spieler*innen werden dazu ermutigt, ihre individuellen Kreationen zu teilen und ihre persönlichen Geschichten weiterzugeben. So werden frische, unverbrauchte Spielerfahrungen geschaffen, die es Spielern erlauben, ihre Dynastien mit einem neuen Twist aufzubauen und einen hohen Wiederspielwert bieten.

Great Houses of Calderia kann jetzt bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Angehende Herrscher*innen können in der ersten Hälfte des nächsten Jahres bereits im Early Access damit beginnen, ihr Vermächtnis aufzubauen. In der Zwischenzeit lohnt es sich, dem offiziellen Discord-Server beizutreten, um mit den Entwicklern in Kontakt zu treten und Ideen mit anderen Fans auszutauschen.

Key Features des Spiels:

Das taktische Echtzeit-Ressourcen-Management-System gibt Spielern die strategische Kontrolle über Kämpfe und soziale Konflikte.

Spieler*innen entscheiden über Handelsabkommen und schicken eigene Delegationen zu konkurrierenden Häusern.

Über Generationen hinweg definieren Spieler*innen die Traditionen ihrer Familie und eignen sich so einzigartige Vorteile, aber auch Schwächen an.

Familienmitglieder können für wichtige Aufgaben in den eigenen Delegationen ernannt werden, um Handel zu treiben, zu spionieren, zu verhandeln und Armeen zu führen. Durch Eheschließungen wird die eigene Nachfolge gesichert.

Hauptfiguren besitzen ihre eigene Persönlichkeit, welche durch bestimmte Ereignisse im Spiel geformt wird. Außerdem beeinflusst sie ihre Bereitschaft und Fähigkeit, ihrem Herrscher angemessen zu dienen.

Hunderte einzigartiger Ereignisse erfordern wichtige Entscheidungen, um verschiedenste Situationen zu bewältigen – von Diplomatie über Krieg bis hin zur Entsendung von Familienmitgliedern stehen eine Vielzahl an Optionen zur Auswahl.

Spieler*innen können Schlüsselcharaktere mit der Überwachung der Produktion eines Lehensguts beauftragen, um die Wirtschaft zu spezialisieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Die fantastischen Lande von Calderia bergen viele Legenden und Mythen, die es zu erforschen gilt.

Durch Mod-Support ab Release können Spieler*innen ihre eigenen einzigarten Geschichten kreieren und mit anderen teilen.

Alle Neuigkeiten zu Great Houses of Calderia gibt es jederzeit auf Facebook und Twitter sowie auf der offiziellen Website.