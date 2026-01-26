VON GAMERN, FÜR GAMER!
CODE VEIN II – Character Creator Demo ab sofort verfügbar

von Hannes Linsbauer0

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass die Character Creator Demo zu CODE VEIN II jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam verfügbar ist.

Die Demo erlaubt es Spielenden, schon jetzt ihren eigenen Jäger zu erstellen und vollständig zu personalisieren. Dabei stehen ihnen zahlreiche kreative Optionen zur Verfügung. Die Charaktere können anschließend gespeichert und zum Release von CODE VEIN II in die Vollversion übertragen werden. Spielende können in der Demo außerdem das MagMell-Institut erkunden oder im Photo Mode ihren neu erstellten Jäger verschiedene Posen einnehmen lassen.

CODE VEIN II erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

