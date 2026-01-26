Ein Überblick über die drei besten kurzen PC-Spiele mit detailreichen Welten

PC-Spiele mit einer besonders langen Spielzeit sind eine feine Sache. Schließlich bieten sie über Stunden, Tage oder gar Wochen jede Menge Spielspaß. Ein Beispiel gefällig? Genannt sei etwa Total War: Warhammer II, eines der längsten PC-Games aller Zeiten. Mit der Hauptstory sind erfahrene Spieler zwar in weniger als 40 Stunden durch. Wer allerdings jede Mission und jede Side-Quest erleben möchte, muss mehr als 585 Stunden einplanen.

Doch was, wenn die Zeit für PC-Spiele knapp bemessen ist? Statt lange Games immer wieder unterbrechen zu müssen, lohnt sich ein Blick auf die kurzen Top-Spiele am Computer.

What Remains of Edith Finch

Giant Sparrow und Annapurna Interactive brachten mit What Remains of Edith Finch 2017 einen echten Mystery-Klassiker auf den Markt.

Das im Einzelplayer-Modus spielbare Game verortet seine Handlung in ein abgelegenes Haus an der Küste von Washington State. Der Sitz der exzentrischen Familie Finch steckt voller Geheimnisse – und als Edith Finch gilt es, diese aufzudecken.

Die kurzen, aber intensiven Gameplay-Sequenzen bieten Spielern Einblick in die Geschichte und das Schicksal jedes Hausbewohners. Stück für Stück wird eine komplexe und gleichsam tragische Familiengeschichte aufgedeckt, in der unter anderem Verlust, Trauer und Tod eine tragende Rolle spielen.

Metro 2033 Redux

Bereits im Jahr 2014 veröffentlichten 4A Games und Deep Silver das Endzeit-Abenteuer Metro 2033 Redux für passionierte Gamer, welches sogar für Linux erschienen ist. Von denen gibt es in Österreich eine ganze Menge. Denn laut der GfK-Umfrage „Gaming in Austria 2023“ spielen 69 Prozent der Österreicher – 5,8 Millionen Menschen – gern Computer- oder Videospiele.

Fans einer postapokalyptischen Gaming-Welt können dabei mit Hauptcharakter Artjom auf Patrouille durch die Metro gehen. Im Spiel wurde die Erde in der Folge des Dritten Weltkriegs unbewohnbar. Die Überlebenden müssen in den Tunneln der Metro mit schaurigen Mutanten und feindlichen Fraktionen um Ressourcen kämpfen.

Das düstere Endzeit-Szenario ist besonders aufgrund der rasanten Action-Sequenzen und des visuellen Detailreichtums beeindruckend. Geeignet ist es für Gamer ab 18 Jahren, die es im Singleplayer-Modus spielen können.

Brothers – A Tale of two Sons

Viel Action, aber weniger Düsternis als in Metro 2033 Redux erwartet Spieler im 2013 erschienenen Short-Game Brothers – A Tale of two Son. Veröffentlicht wurde das Abenteuerspiel im Einzelplayer-Modus von Starbreeze Studios und 505 Games.

Im Vergleich zu den bereits genannten Spielen fällt die Grafik zwar deutlich schlichter aus. Dafür kann jedoch auch diese Gamingwelt mit einer Fülle an Details von sich überzeugen.

Wie es der Titel bereits erahnen lässt, stehen zwei Brüder im Mittelpunkt der Handlung. Sie begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, um für ihren kranken Vater das Wasser des Lebens zu finden. Dass dabei zahlreiche Hindernisse, Rätsel und Herausforderungen auf sie zukommen, versteht sich von selbst.

Übrigens lohnt sich das Game insbesondere für Spieler, die auf lange Dialoge verzichten können. Denn hauptsächlich erzählt die Interaktion beider Brüder, wie die Geschichte gerade vorangeht.

Tipp: Wer auf eine bessere Grafik Wert legt, kann Brothers – A Tale of two Sons auch im Remake genießen. Dieses erschien im Februar 2024.