Neues DRAGON BALL-Videospielprojekt AGE 1000 für 2027 angekündigt

Bandai Namco Entertainment Inc. hat während der Veranstaltung Dragon Ball Genkidamatsuri am 25. Januar 2026 das neuste DRAGON BALL-Videospielprojekt „AGE 1000“ angekündigt.

Mit dieser neuen Welt und seinen eigenen Charakteren, alles erschaffen von Akira Toriyama, wird die Welt von DRAGON BALL noch größer. Das Projekt „AGE 1000“ soll 2027 erscheinen und im Verlauf des Abenteuers werden noch mehr einzigartige Charaktere vorgestellt. Im Reveal Trailer ist schon ein neuer Charakter, der aus der Feder von Akira Toriyama stammt, in der neuen DRAGON BALL-Welt „AGE 1000“ zu sehen.

Weitere Neuigkeiten zu diesem Projekt werden während der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 bekanntgegeben, die in den U.S.A vom 18. bis 19. April 2026 (PST) stattfinden wird. Die Veranstaltung, die es seit sechs Jahren gibt, wurde ins Leben gerufen, um Fans auf der ganzen Welt mit Neuigkeiten zu DRAGON BALL zu versorgen, einem Franchise, das sich stetig über Manga, Anime, Filme, Spiele, Figuren und Spielzeuge erweitert. Auch in diesem Jahr werden dort zahlreiche Inhalte gezeigt, die alles vereinen, wofür DRAGON BALL heute steht – noch umfangreicher und tiefgehender als je zuvor.

Fans können sich auf eine dedizierte Bühne für Neuankündigungen zu DRAGON BALL sowie diverse Turniere zu Titeln wie DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS, DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD und DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion World Digital freuen. Zusätzlich wird es viel zu sehen geben, darunter Bühnen und Ausstellerstände zu diversen DRAGON BALL-Spielen, inklusive der neusten Titel DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA und DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sowie Merchandise-Verkaufsstände und mehr.

Mehr zu der Veranstaltung findet sich auf der offiziellen Website.