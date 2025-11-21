Dune: Awakening startet kostenlose Testversion

Arrakis ist näher denn je, denn Funcom bietet jetzt eine kostenlose Testversion ihres Multiplayer-Survival-Spiels Dune: Awakening an.

Spieler:innen, die das Spice probieren und die riesige Karte des Hagga Basin auf der Suche nach den Fremen erkunden möchten, können bis zum 27. November zehn Stunden lang kostenlos spielen. Im Gegensatz zur vorherigen kostenlosen Testversion können sie jetzt einen Server in einer beliebigen Welt auswählen und mit bestehenden Spieler:innen erkunden. Alle während dieser Zeit erzielten Fortschritte werden übertragen, wenn sie das Spiel kaufen, das bis zum 1. Dezember mit 25% Rabatt erhältlich ist.

Mit einer Fülle neuer Inhalte und Verbesserungen, die seit der Veröffentlichung hinzugefügt wurden – darunter neue Geschichten, Verträge, Gegenstände, Kampfverbesserungen, Events, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Leistung und noch vielem mehr, das noch kommen wird – gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Dune: Awakening einzutauchen.