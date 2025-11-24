Ubisoft schließt milliardenschwere Tencent-Investition in Vantage Studios ab

Ubisoft hat den Einstieg von Tencent in das neu gegründete Entwicklerlabel Vantage Studios offiziell abgeschlossen.

Das Studio, das die Zukunft von Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six gestalten soll, erhält durch die Investition satte 1,16 Milliarden Euro – und wird damit zum Herzstück von Ubisofts laufender Neuausrichtung.

Vantage Studios operiert seit 1. Oktober 2025 eigenständig in Frankreich und wird von Charlie Guillemot und Christophe Derennes geführt. Ubisoft positioniert das Studio als kreatives Powerhouse, das die großen Marken langfristig deutlich stärken und zu milliardenschweren Franchise-Ökosystemen ausbauen soll.

Mit dem Investment sichert sich Tencent einen wirtschaftlichen Anteil von 26,32 %, während Ubisoft weiterhin die volle Kontrolle behält. Der Deal umfasst übliche Minderheitsrechte, langfristige Haltefristen und gegenseitige Optionen für den Fall eines künftigen Kontrollwechsels.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot bezeichnet den Abschluss als „entscheidenden Meilenstein“ und verweist auf die strategische Bedeutung: Die frischen Milliarden entlasten die Bilanz und schaffen Spielraum für weitere Investitionen im gesamten Unternehmen. Tencent-Präsident Martin Lau betont derweil, wie sehr man darauf setzt, dass Vantage Studios die großen Ubisoft-Serien als langfristige Plattformen weiterentwickelt.

Für Fans bedeutet das: Ubisoft bündelt kreative Kräfte, Tencent bringt Kapital und globale Erfahrung ein – und Vantage Studios soll die großen Ubisoft-Welten künftig noch stärker prägen.