Ubisoft kündigt „Teammates“ an, ein Generative-AI-Spielerlebnis

Ubisoft stellt „Teammates“ vor – erstes generatives KI-Spielerlebnis startet in geschlossener Testphase.

Ubisoft macht den nächsten großen Schritt in Richtung KI-gestütztes Gameplay und hat jetzt „Teammates“ angekündigt – ein experimentelles Spielerlebnis, das erstmals zeigt, wie generative KI Nicht-Spieler-Charaktere zu echten, reaktionsfähigen Begleitern machen kann. Das Projekt entsteht im Umfeld der bekannten Neo-NPC-Initiative, die 2024 für ihre Innovationsleistung ausgezeichnet wurde.

Mit „Teammates“ will Ubisoft herausfinden, wie KI das Zusammenspiel zwischen Spielern und Spielwelt verändern kann – und welche neuen Formen von Dynamik, Erzählung und Teamplay dadurch möglich werden.

Dynamische NPCs, die zuhören, reagieren und dazulernen

Während die ursprünglichen Neo-NPCs ihre KI-Fähigkeiten noch in einer statischen Umgebung demonstrierten, lässt Ubisoft die Technologie nun in einem klassischen First-Person-Shooter-Szenario laufen. Das Ergebnis: NPCs, die in Echtzeit auf Sprachbefehle reagieren, ihren Kampfstil anpassen und sogar Persönlichkeit durchscheinen lassen, etwa durch Stimmungsschwankungen oder den Sprachstil der Spielenden.

Die Figuren reagieren auf Strategien, interpretieren Tonfall und nutzen Umgebungsinformationen, um Entscheidungen zu treffen – ein erster Einblick, wie natürlich sich KI-Begleiter in zukünftigen Spielen anfühlen könnten.

Jaspar – ein persönlicher KI-Guide im Spiel

Ein Highlight des Experiments ist Jaspar, ein neuer KI-Assistent, der die Rolle eines persönlichen Guides übernimmt. Jaspar erkennt Spieler beim Namen, erklärt Missionsziele, schlägt Taktiken vor und kann sogar die Benutzeroberfläche für Barrierefreiheit anpassen – inklusive Farbenblindheitsoptionen oder angepassten HUD-Elementen.

Der Assistent öffnet Menüs, steuert Einstellungen und begleitet die Spielenden durch das gesamte Szenario. Ubisoft sieht darin großes Potenzial für die Zukunft, insbesondere im Bereich Zugänglichkeit und Personalisierung.

Experimentierfeld für Ubisofts KI-Vision

„Teammates“ dient Ubisoft gleichzeitig als spielbarer Prototyp und als technologische Testplattform. Die dahinterliegende KI-Infrastruktur soll Entwickelnden helfen, generative Systeme sicher und kreativ einzusetzen – inklusive Schutzmechanismen gegen Halluzinationen, Voreingenommenheit oder toxisches Verhalten.

Eine eigens entwickelte API abstrahiert die technische Komplexität und lässt sich direkt an Ubisofts Engines Anvil und Snowdrop anbinden. Damit entsteht ein Framework, das langfristig als KI-Middleware für Ubisoft-Spiele dienen könnte.

Geschlossene Testphase läuft

Derzeit ist „Teammates“ nur für eine begrenzte Anzahl an Spieler:innen im Rahmen eines geschlossenen Tests verfügbar. Das Feedback soll zeigen, wie gut KI-gestützte Charaktere in echten Spielsituationen funktionieren – und wo die Technologie weiter verfeinert werden muss.

Ubisoft macht deutlich: KI soll nicht die kreative Arbeit der Menschen verdrängen, sondern als Werkzeug neue Ausdrucksformen ermöglichen. In Zukunft sollen Spiele nicht nur gespielt, sondern gemeinsam mit lebendigen, lernenden Figuren erlebt werden.

Weitere Infos zum Experiment gibt es hier:

https://ubisoft.com/r/teammates-ai