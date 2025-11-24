VON GAMERN, FÜR GAMER!
Revolution X Unlimited: NACON feiert Xbox 360-Geburtstag mit einer Special Edition

von Hannes Linsbauer0

NACON feiert gemeinsam mit Xbox das Jubiläum der Xbox 360 mit einem Revolution X Unlimited-Controller in den legendären Farben der Retro-Konsole. Xbox- und PC-Spieler*innen können diese Anniversary Edition ab sofort vorbestellen.

Der Controller, der hohe Leistung mit einem Design verbindet, das von der legendären Xbox 360-Konsole inspiriert ist, ist vor allem für nostalgische Fans der Xbox 360-Ära gedacht. Der im April 2025 erschienene Revolution X Unlimited, FPS-Controller für Xbox und PC, wurde von der Kritik sowie Spieler*innen gleichermaßen gelobt. Er kann ab sofort in der Anniversary Edition vorbestellt werden, die dem Geist der Konsole treu bleibt.

Der offiziell lizenzierte und für Xbox entwickelte Wireless-Controller vereint Langlebigkeit und Präzision durch die Integration wichtiger Innovationen:

  • Die Hall-Effekt-Technologie verhindert Joystick-Drift und verbessert so die Lebensdauer des Controllers.
    Die kabellose Verbindung mit einem Dongle verhindert jegliche Latenz.
  • Omron-Mikroschalter sorgen für eine äußerst reaktionsschnelle und präzise Steuerung (Aktionsknöpfe, Trigger, Steuerkreuz).
  • Der integrierte LCD-Bildschirm für Einstellungen und Anpassungen ermöglicht den Zugriff auf wichtige Informationen, wie z. B. die einfache Programmierung und Navigation zwischen verschiedenen Spielprofilen.
  • Eine spezielle PC-Anwendung ermöglicht es den Spieler*innen, diese Anpassungen zu optimieren und mehrere Spielprofile zu konfigurieren.

Weitere Informationen zum Revolution X Unlimited-Controller sind hier zu finden.

Der Revolution X Unlimited ist bereits erhältlich. Vorbestellungen für die Anniversary Edition sind jetzt möglich.

