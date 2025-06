FINAL FANTASY XIV Online Patch 7.3 für August angekündigt

Square Enix enthüllt im neusten Brief des Produzenten LIVE das nächste große Update für FINAL FANTASY™ XIV Online. Die Veröffentlichung von Patch 7.3 „The Promise of Tomorrow“ ist für Anfang August 2025 geplant.

In der Ausstrahlung zeigt Produzent und Direktor Naoki Yoshida erste Details der geplanten Updates für die Patch-Serie 7.3, darunter neue Aufträge des Hauptszenarios, das nächste Kapitel der Allianz-Raid-Serie Echos aus Vana‘diel, ein neues Tiefes Gewölbe, das erste Update für die Kosmo-Erkundung, die sich auf Sammler und Handwerker konzentriert, und vieles mehr.

Eine archivierte Version der Ausstrahlung ist hier zu sehen (nur mit japanischem Ton): https://www.twitch.tv/videos/2491010843?t=0h33m19s

Patch 7.3 bietet viele neue Updates und Ergänzungen und weitere Updates in der Patch-Serie, darunter:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neuer Allianz-Raid: Echos aus Vana‘diel, Teil 2: San d‘Oria: Die zweite Etappe

San d‘Oria: Die zweite Etappe Neuer Dungeon: Das Meso-System

Das Meso-System Neue Prüfung: Normal und Extrem

Normal und Extrem Neue Tiefe Gewölbe: Pilgrim’s Traverse

Pilgrim’s Traverse Neue Traumprüfung: Traumprüfung – Seiryu: Es gilt Seiryu, einem der vier Teilheiligen, auf Stufe 100 entgegenzutreten

Es gilt Seiryu, einem der vier Teilheiligen, auf Stufe 100 entgegenzutreten Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Phaenna: Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen

Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen Neue Aufträge für Hildibrand

Neue Aufträge der Freundesvölker: Yok Huy

Yok Huy Neue Geheime Horte: Vault Oneiron

Vault Oneiron Neues für den Inhaltshelfer: Sägerschrei wird hinzugefügt.

Sägerschrei wird hinzugefügt. PvP-Aktualisierungen: Der Beginn der PvP-Serie 9, Anpassungen an bestehenden Aktionen, neue Stufen und eine neue Arena für Crystalline Conflict wird hinzugefügt: Bayside Battleground

Der Beginn der PvP-Serie 9, Anpassungen an bestehenden Aktionen, neue Stufen und eine neue Arena für Crystalline Conflict wird hinzugefügt: Bayside Battleground Waffenverbesserungen: Phantomwaffen

Für weitere Informationen siehe die Sonderseite: https://eu.finalfantasyxiv.com/dawntrail/

FINAL FANTASY XIV: Chronicles of Light (Novel) Volume II

FINAL FANTASY XIV: Chronicles of Light (Novel) Volume II, die zweite Sammlung aus Kurzgeschichten, die näher auf die ausführliche Welt von FINAL FANTASY XIV eingehen und von exklusiven Illustrationen von Toshiyuki Itahana begleitet werden, kann jetzt vorbestellt werden. Das Buch im Hardcover-Format mit Folienstempeldruck bietet dreißig Geschichten, die ursprünglich auf der offiziellen FINAL FANTASY XIV-Webseite veröffentlicht wurden. Die umfassende Welt von Shadowbringers, Endwalker und Dawntrail wird von diesen Geschichten erweitert, die auch in den Nebengeschichten „Tales from the Shadows“, „Tales from the Twilight“, „Tales from the Dawn“ und „Tales under the New Moon“ enthalten waren. Jedes Kapitel wird von einer Illustration begleitet, die vom berühmten FINAL FANTASY-Künstler Toshiyuki Itahana speziell für dieses Buch geschaffen wurde.

Die Erscheinung der physischen Version von FINAL FANTASY XIV: Chronicles of Light (Novel), Volume II ist für Dezember 2025 geplant und das Buch kann jetzt im Square Enix Store vorbestellt werden. Eine Vorbestellung bei anderen großen Buchhändlern ist ab dem 21. Juni möglich. Die digitale eBook-Version wird am 7. Oktober 2025 erscheinen. Weitere Informationen sind hier zu finden: https://sqex.link/48vo

FINAL FANTASY™ XIV Kochbuch

Der zweite Band des ultimativen FINAL FANTASY™ XIV Kochbuchs, das noch tiefer in die kulinarische Kunst aus den von der Kritik gefeierten Erweiterungen Shadowbringers, Endwalker und Dawntrail führt, kann jetzt im Square Enix Store vorbestellt werden. Das 192-seitige Kochbuch erscheint am 21. Oktober (in Englisch) und bietet grandiose Fotografie und leicht zu befolgende Anleitungen, mit denen Leser*innen die köstlichen Gerichte aus der Welt von FINAL FANTASY XIV nachkochen können. Unter den Gerichten in diesem Teil befinden sich das Ishgarder Frühstück, Tacos mit Carne Asada, der Glanzvolle Glückspudding der Glorreichen Glückseligkeit und vieles mehr. Das ultimative FINAL FANTASY XIV Kochbuch, Band 2 Eine kulinarische Reise durch Ætheris kann jetzt im Square Enix Store und bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellt werden.

Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Neueinsteiger*innen, ihr Abenteuer in der von der Kritik gefeierten Geschichte von FINAL FANTASY XIV Online zu beginnen, welches insgesamt mehr als 30 Millionen registrierte Spieler*innen verzeichnen kann. Die kostenlose Testversion enthält alle Inhalte von A Realm Reborn sowie die gesamten Erweiterungen Heavensward und Stormblood (und Updates bis zu Patch 4.58) sowie ein weiteres spielbares Volk (Au Ra) und fünf zusätzliche spielbare Jobs (Dunkelritter, Astrologe, Maschinist, Rotmagier und Samurai). Nutzer*innen der kostenlosen Testversion können sich auf hunderte Stunden preisgekrönten Spielspaß und Geschichten, gleichwertig mit drei vollständigen FINAL FANTASY-Spielen, ohne zeitliche Begrenzung freuen.

Weitere Informationen gibt es hier: https://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Weitere Informationen zu FINAL FANTASY XIV: Dawntrail können auf der offiziellen Webseite gefunden werden: https://de.finalfantasyxiv.com/dawntrail/.