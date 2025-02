NACON und Rogue Factor gaben während der gestrigen PlayStation State of Play das Veröffentlichungsdatum für Hell is Us bekannt. Hell is Us erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Vorbestellungen sind ab sofort im PlayStation Store möglich und werden in den kommenden Tagen auch für Xbox und PC freigeschaltet. Im Handel wird das Spiel ebenfalls bald vorbestellbar sein

Nach der Einführung in die düstere und mysteriöse Welt des Spiels während der vorherigen State of Play, zeigt Hell is Us nun einige Aspekte der Handlung und des Hauptcharakters Rémi im neuen Trailer.

In diesem ist die Stimme von Elias Toufexis zu hören, der Rémi in der englischsprachigen Version des Spiels seine Stimme leiht. Elias Toufexis ist bekannt für seine großen Rollen im Fernsehen (Star Trek: Discovery, Criminal Minds, Supernatural, The Expanse) und in bekannten Videospiel-Franchises wie Assassin’s Creed, Call of Duty, Starfield und insbesondere durch seine Rolle als Adam Jensen in der Deus Ex-Saga. Jonathan Jacques-Belletête, Artistic und Creative Director von Hell is Us, hatte bereits bei dieser Gelegenheit mit Elias Toufexis zusammengearbeitet, als er für die künstlerische Leitung des Franchise verantwortlich war.

„Ich freue mich sehr, bei Hell Is Us mitzuwirken“, erklärt Elias Toufexis. „Ich wollte diese Rolle übernehmen, weil Rémi besonders interessant ist: Auch wenn er anfangs kalt und zurückhaltend erscheint, entdecken wir nach und nach die Komplexität seines Charakters und die Ereignisse, die seine Persönlichkeit geformt haben. Die Welt des Spiels ist so unendlich faszinierend. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es spielen.“

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine spannende Geschichte kombiniert. Durch seinen Player-Plattering-Ansatz, der die Spielenden dazu anregt, eher ihren Instinkten als der Karte zu folgen, zielt der Titel darauf ab, zu den Wurzeln von Abenteuerspielen zurückzukehren. Er ermutigt zum Nachdenken und Beobachten, indem er jede Form von aufdringlicher Unterstützung eliminiert. In Hell is Us schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Rémi, einem Protagonisten, der in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land auf der Suche nach seinen Ursprüngen ist. Die fast völlige Autarkie des Landes birgt ein dunkles Geheimnis: Seit kurzem tauchen in der Region übernatürliche Kreaturen auf, die an alte Grabsteine und Monumente erinnern. Ausgestattet mit Waffen, die speziell für den Kampf gegen diese Monster geschmiedet wurden, muss Rémi lernen, sie zu besiegen und seine Ausrüstung klug einzusetzen.

Hell is Us wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.