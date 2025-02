METAL EDEN: Der neue FPS von Reikon Games erscheint am 6. Mai

METAL EDEN ist ein adrenalingeladener Science-Fiction-Shooter, in dem das Bewusstsein der Menschheit über das Fleisch hinausgewachsen ist und nun Robotern innewohnt.

Das Spiel bietet 8 einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. METAL EDEN entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

In METAL EDEN schlüpft man in die Rolle von ASKA, einem fortschrittlichen Hyper-Unit-Androiden, der auf einer digitalisierten menschlichen Psyche basiert. Man erkundet die neongetränkte Architektur des Technoplaneten Moebius und die geheimnisvolle Welt unter ihm und wird Teil eines anhaltenden Konflikts um die Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie, die in kybernetischen COREs gespeichert sind.

In Begleitung des empfindungsfähigen Raumschiffs Nexus erweitert man sein Arsenal und rüstest seinen unsterblichen Körper auf, während man um das kämpft, was hinter dieser gespenstisch schönen Maschinenwelt verborgen ist. Die Spieler müssen sich einer Vielzahl von Feinden stellen und Energiekerne extrahieren, um sich einen Vorteil in der Kampfzone zu verschaffen und letztlich eine unaufhaltsame Hyper-Unit zu werden.

Dank umfassender Parkour-Fähigkeiten sprintet man durch die Verteidigungsanlagen der Stadt und nutzt seine überragende Beweglichkeit und akrobatischen Fähigkeiten, um die rasanten Fights zu überstehen, die den Puls in die Höhe treiben.

Weitere Informationen über METAL EDEN auf der offiziellen Homepage https://www.Metaleden.com