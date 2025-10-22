Just Dance 2026 Edition im Test

Eine markante Veränderung fällt beim neuen Just Dance sofort ins Auge: Die Jahreszahl ist aus dem Titel verschwunden. Was zunächst wie eine kosmetische Entscheidung wirkt, hat einen klaren Hintergrund – Ubisoft positioniert das Spiel nun als dauerhaften Hub, der sämtliche zuvor erworbenen Inhalte bündelt. Wer also bereits die Editionen 2023, 2024 oder 2025 besitzt, kann nahtlos auf deren Songs zugreifen. Dasselbe gilt für Abonnenten von Just Dance+, deren gesamte Songbibliothek automatisch in das neue System integriert wird.

Was nach einem durchdachten Komfort-Feature klingt, erweist sich für Neueinsteiger allerdings als kleine Hürde: Die Menüstruktur ist zwar schick inszeniert, aber anfangs nicht besonders intuitiv. Erst mithilfe der zahlreichen Filter- und Suchoptionen findet man sich wirklich zurecht und gelangt gezielt zu den passenden Tracks.

Dennoch ist die Entscheidung, gekaufte Inhalte und Abo-Songs in einem zentralen Interface zu vereinen, mehr als nur ein Service am Spieler – sie ist auch strategisch klug. Denn mit inzwischen rund 400 verfügbaren Songs entsteht ein Ökosystem, das einerseits Vielfalt bietet, andererseits aber auch dazu einlädt, immer tiefer in die kostenpflichtigen Inhalte einzutauchen.