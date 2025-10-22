Just Dance 2026 Edition im Test

Die „Just Dance„-Reihe ist für viele ein jährlicher Fixpunkt im Party-Game-Kalender. Die 2026 Edition folgt dieser Tradition und liefert genau das, was die Community erwartet: neue Songs, verbesserte Performance und eine neue Steuerungsoption.
Eine markante Veränderung fällt beim neuen Just Dance sofort ins Auge: Die Jahreszahl ist aus dem Titel verschwunden. Was zunächst wie eine kosmetische Entscheidung wirkt, hat einen klaren Hintergrund – Ubisoft positioniert das Spiel nun als dauerhaften Hub, der sämtliche zuvor erworbenen Inhalte bündelt. Wer also bereits die Editionen 2023, 2024 oder 2025 besitzt, kann nahtlos auf deren Songs zugreifen. Dasselbe gilt für Abonnenten von Just Dance+, deren gesamte Songbibliothek automatisch in das neue System integriert wird.
Was nach einem durchdachten Komfort-Feature klingt, erweist sich für Neueinsteiger allerdings als kleine Hürde: Die Menüstruktur ist zwar schick inszeniert, aber anfangs nicht besonders intuitiv. Erst mithilfe der zahlreichen Filter- und Suchoptionen findet man sich wirklich zurecht und gelangt gezielt zu den passenden Tracks.
Dennoch ist die Entscheidung, gekaufte Inhalte und Abo-Songs in einem zentralen Interface zu vereinen, mehr als nur ein Service am Spieler – sie ist auch strategisch klug. Denn mit inzwischen rund 400 verfügbaren Songs entsteht ein Ökosystem, das einerseits Vielfalt bietet, andererseits aber auch dazu einlädt, immer tiefer in die kostenpflichtigen Inhalte einzutauchen.
Von Pop bis Bluey
Auch in der 2026-Edition bleibt Just Dance seinem bewährten Erfolgsrezept treu: eingängige Pop-Hits, farbenfrohe Inszenierung und der sofortige Einstieg in die Tanzfläche – Controller verbinden, Song wählen, lostanzen. Die 40 neuen Tracks bilden dabei das Herzstück des Spiels. Während das jüngere Publikum zu aktuellen Chart-Hits wie „APT.“ (ROSÉ & Bruno Mars), „Houdini“ (Dua Lipa) oder „Drip“ (Babymonster) abtanzt, kommen Nostalgiker mit Klassikern wie „Born to Be Alive“ oder „Girls Just Want to Have Fun“ auf ihre Kosten.
Ein echtes Highlight für Familien ist das „Bluey Medley“, entstanden in Zusammenarbeit mit BBC Studios und Ludo Studio, den Machern der beliebten Kinder-Animationsserie Bluey. Diese Choreografie verbindet den bekannten Titelsong der Serie mit dem fröhlichen Stück „Dance Mode!“ und lässt Spieler als Bluey und Bingo durch wechselnde Kulissen tanzen – vom heimischen Wohnzimmer bis zu fantasievollen Schauplätzen aus der Serie. Die liebevoll animierte Umsetzung, an der auch die Original-Produzenten beteiligt waren, sorgt für eine authentische, familienfreundliche Atmosphäre, die selbst die Kleinsten auf die Tanzfläche lockt.
Neu ist immer besser
War der Camera-Controller-Modus in der letzten Edition noch als Beta-Version verfügbar, zählt er nun zu den festen technischen Neuerungen von Just Dance 2026. Anstatt mit einem Joy-Con oder Smartphone in der Hand zu tanzen, können jetzt die Bewegungen des gesamten Körpers mithilfe der Kamera des Telefons – oder alternativ der Kamera der Nintendo Switch 2 – erfasst werden. Die Einrichtung ist unkompliziert: Man platziert das Smartphone in Sichtweite, richtet es auf sich aus und kann direkt loslegen. Dadurch entsteht ein deutlich natürlicheres Spielgefühl. Aktuell ist der Modus allerdings noch auf den Einzelspielerbetrieb beschränkt, da die gleichzeitige Erfassung mehrerer Personen technisch offenbar noch nicht vollständig ausgereift ist.
Eine weitere Neuerung ist der Party-Modus. Dieser wurde speziell für Gruppen entwickelt: Statt einzelner kompletter Songs spielt man hier eine Reihe kurzer Tanzrunden, die nahtlos ineinander übergehen. Jede Runde bringt neue Überraschungen mit sich – sogenannte „Disruptors“. Das sind kleine Spielereien, die den Ablauf auflockern: Plötzlich verschwinden etwa die Tänzer auf dem Bildschirm, die Musik wechselt unerwartet den Rhythmus, oder es erscheint eine spontane Herausforderung, bei der alle eine bestimmte Pose halten müssen. Das sorgt für jede Menge Chaos, Gelächter und echten Party-Charme. Bis zu sechs Personen können lokal teilnehmen, wobei der Modus nicht nur auf die 40 neuen Songs von Just Dance 2026 zugreift, sondern auch auf Titel aus früheren Editionen sowie auf Inhalte aus dem Just Dance+-Abo.
Zusammenfassung
FAZIT
Die Just Dance 2026 Edition ist eine durchwegs solide Fortsetzung. Der neue Teil der erfolgreichen Spielreihe erfindet das Rad nicht neu, aber poliert die bewährte Formel auf Hochglanz. Im Zentrum stehen weiterhin eine ausgewogene Songauswahl – die sowohl aktuelle Chart-Hits als auch beliebte Klassiker umfasst – sowie gewohnt fantasievolle und kreativ inszenierte Choreografien. Die Neuerungen in der 2026 Edition sind zwar überschaubar, erweisen sich im Spielalltag jedoch als durchaus brauchbar. Sie tragen effektiv dazu bei, das Tanzerlebnis freier und zugänglicher zu gestalten. Die Just Dance 2026 Edition ist zwar keine Revolution, aber die gekonnte, jährliche Evolution eines erfolgreichen Konzepts.