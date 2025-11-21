Perspective Protocol – First-Person Puzzle-Game aus Österreich

Über heimische Indie-Entwickler berichten wir immer gerne, so auch in diesem Fall über das First-Person Puzzle-Game Perspective Protocol von Entwickler Hasenbauer.

Perspective Protocol ist ein First-Person-Puzzlespiel im Stil von Titeln wie Portal, Superliminal oder Antichamber. In dem Spiel wechselt ihr zwischen 2D und 3D, um verschiedene Rätsel zu lösen. Entwickelt wurde das Spiel mit der Godot-4-Engine.

Du bist ein kleiner roter Roboter mit der Lizenz, die Gesetze der Realität zu ignorieren. Wechsle zwischen 2D- und 3D-Perspektiven, um Hindernisse zu überwinden und den Ausgang zu erreichen!

Laser! Aufzüge! Knöpfe! Murmelbahnen! Jedes Level steckt voller skurriler Gadgets aus Dr. Gambleberts Spielzeugfabrik. Denke um die Ecke und nutze Perspektivenwechsel, um diese Spielzeuge als clevere Problemlösungswerkzeuge einzusetzen!

Wir haben schon mal einen Trailer für euch und ihr könnt euch auf der Steam-Page umsehen und den Titel bei Gefallen auf eure Wunschliste setzen.