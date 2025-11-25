Point & Click Adventure „Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat

Indie-Titel sind uns ja ein Anliegen und so möchten wir über den bevor stehenden Release des Point & Click Adventures Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat berichten, welches am 18. Dezember veröffentlicht wird.

Das Spiel ist die direkte Fortsetzung des für den deutschen Computerpreis nominierten Vorgängers „The Search for Mr. Fumbleclaw„.

Begleite Scott Whiskers auf seinem – komplett auf Deutsch und Englisch vertonten – neuen Abenteuer und stürze dich in ein buntes, familienfreundliches Erlebnis der Extraklasse! Sonne, Strand und Meer – Piratenschätze, Monsterflöhe, Maya-Riten, ein brodelnder Vulkan – viele Rätsel und liebenswerte Charaktere sorgen für den Urlaub deines Lebens!

Ein kleines Dorf, tief im zentralamerikanischen Dschungel gelegen, ist auf die Hilfe unseres unerschrockenen Urlaubers angewiesen. Seine Erfahrungen beim Auffinden verschwundener Miezekatzen könnten sich als unschätzbar erweisen! Wurde doch Santo Tomas heilige Reliquie – eine goldene Katze – vom Blitz zerschmettert und im Wettlauf gegen die Zeit begibt sich Scott auf die Suche nach deren goldenem Zwilling. Zeit, die das mittlerweile vom Unglück und Missernten heimgesuchte Dörfchen kaum noch hat.

Besuche jede Menge abwechslungsreiche, mit Geheimnissen gespickte Schauplätze. Triff interessante und vielschichtige Charaktere, bewältige herausfordernde Aufgaben und werde Zeuge einer spannenden, mit einem großen Augenzwinkern erzählten Geschichte rund um exotische Monsterflöhe, versunkene Maya-Ruinen und der Frage, wie lange du unter Wasser die Luft anhalten kannst.

Das Spiel wird am 18. Dezember für alle aktuellen Plattformen erscheinen: Steam / GOG (PC, Mac, Linux), PS5, XBox Series und Switch zum Preis von € 19,99.-, sowie für iOS und Android (TV) um € 14,99.-

Mehr Informationen unter: https://www.scottwhiskers.com/