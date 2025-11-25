Project Motor Racing für PC & Konsolen veröffentlicht

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios haben Project Motor Racing offiziell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht – inklusive vollständigem Mod-Support auf sämtlichen Plattformen.

Der neue Launch-Trailer rückt den Anspruch der Macher in den Mittelpunkt: kompromisslose Authentizität, getragen von einer Engine, die es Creator:innen erlaubt, neue Inhalte direkt zu erstellen und mit der Community zu teilen. Bereits zum Release stehen die ersten Mods bereit.

Die Rennsimulation verbindet präzises Handling mit Motorsport-Intensität und wurde in enger Zusammenarbeit mit realen Rennfahrern entwickelt. Im Karriere-Modus erleben Spieler:innen eine schonungslose Motorsportrealität, in der Budgetdruck, Reparaturkosten oder Fehlentscheidungen eine gesamte Saison ins Wanken bringen können. Für den Wettbewerb sorgt der Cross-Play-Multiplayer mit plattformübergreifenden Ranglisten, identischer Physik auf allen Systemen und frei zugänglichen Custom-Lobbys. Während Einsteiger mit anpassbarer KI und optimierter Gamepad-Steuerung schnell Fuß fassen, richtet sich die 720-Hz-Simulation und das ausgefeilte Force-Feedback klar an ambitionierte SimRacer.

Project Motor Racing bietet zum Start 70 lizenzierte Fahrzeuge – von modernen LMDh-Prototypen bis hin zu legendären GT-Boliden aus fünf Jahrzehnten Motorsportgeschichte. Marken wie Audi, BMW, Lamborghini, Mazda, Mercedes, Nissan, Porsche und Toyota sind vertreten. Das Streckenangebot umfasst 28 detailliert gescannte Layouts, darunter Spa-Francorchamps, Daytona, Mount Panorama sowie den Nürburgring mitsamt Nordschleife. Jede Strecke nutzt das True2Track-System, das die Fahrbahnoberfläche dynamisch verändert und den Grip von Kurve zu Kurve realistisch anpasst.

„Project Motor Racing wurde von Menschen geschaffen, die diesen Sport lieben – und von einer leidenschaftlichen Community geprägt“, erklärt Ian Bell, CEO von Straight4 Studios. Ziel sei es, Spieler:innen genau dieses Gefühl von Begeisterung und Verbundenheit zu vermitteln.

Zum Release sorgen bereits die ersten Mods für zusätzlichen Inhalt – darunter neue Lackierungen, optimierte Fahrzeug-Setups und sogar eine vollständige GTO-Karriere über 250 Kilometer in Daytona. Im Rahmen des UGC-Programms feiert Praga als erster Hersteller sein Debüt: Das Praga Bohema Hypercar steht kostenlos zum Download bereit. Über den GIANTS Editor und das integrierte UGC-Portal können Creator ihre Inhalte direkt einreichen – ein Novum im Sim-Racing, das Mod-Support auf Konsolen und PC gleichermaßen ermöglicht.

„Die Kombination aus Straight4s Motorsport-Expertise und unserem Modding-Ökosystem schafft eine Plattform, die organisch wächst und durch ihre Community lebendig bleibt“, sagt Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software.

Für die Zukunft planen die Studios einen stetigen Ausbau der Simulation: neue Fahrzeuge, zusätzliche Marken, weitere Strecken sowie kostenfreie Updates, Premium-Content und einen Year-1-Season-Pass. Project Motor Racing soll langfristig zu einem prägenden Namen im Genre aufgebaut werden.