Fünf Jahre PlayStation 5 – Die Evolution der Konsole

Vor fünf Jahren, im November 2020, läutete Sony Interactive Entertainment mit dem Launch von PlayStation 5 ein neues Zeitalter des Gamings ein.

Die Hardware-Power der Konsole und die innovativen Neuerungen des DualSense Controllers eröffneten Entwicklern und Spielern eine neue Dimension in Sachen Geschwindigkeit, Immersion und Kreativität.

Zur Feier des fünfjährigen Jubiläums wurde nun auf dem PlayStation.Blog ein Artikel veröffentlicht, der in Jahresabschnitten die Evolution von PlayStation 5 beleuchtet und dabei unter anderem auf Weiterentwicklungen durch Systemsoftware-Updates, hinzugekommenes Zubehör sowie Community-Meilensteine zurückblickt.

Zudem werden in dem Blogpost jede Menge spannende und interessante Fakten rund um PlayStation 5 aufgeführt. Unter anderem erfahren Fans, dass die weltweit über 80 Millionen verkauften Einheiten der PS5 eine Strecke von 28.600 km ergeben, wenn man die Konsolen nebeneinander stellen würde. Darüber hinaus gibt es auch Fakten zu erspielten Trophäen, der weltweiten Gesamt-Spielzeit der Besitzer von PS5-Konsolen und den am häufigsten gespielten Multiplayer- und Einzelspieler-Titeln.