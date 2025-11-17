VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Fünf Jahre PlayStation 5 – Die Evolution der Konsole

von Hannes Linsbauer0

Vor fünf Jahren, im November 2020, läutete Sony Interactive Entertainment mit dem Launch von PlayStation 5 ein neues Zeitalter des Gamings ein.

Die Hardware-Power der Konsole und die innovativen Neuerungen des DualSense Controllers eröffneten Entwicklern und Spielern eine neue Dimension in Sachen Geschwindigkeit, Immersion und Kreativität.

Zur Feier des fünfjährigen Jubiläums wurde nun auf dem PlayStation.Blog ein Artikel veröffentlicht, der in Jahresabschnitten die Evolution von PlayStation 5 beleuchtet und dabei unter anderem auf Weiterentwicklungen durch Systemsoftware-Updates, hinzugekommenes Zubehör sowie Community-Meilensteine zurückblickt.

Zudem werden in dem Blogpost jede Menge spannende und interessante Fakten rund um PlayStation 5 aufgeführt. Unter anderem erfahren Fans, dass die weltweit über 80 Millionen verkauften Einheiten der PS5 eine Strecke von 28.600 km ergeben, wenn man die Konsolen nebeneinander stellen würde. Darüber hinaus gibt es auch Fakten zu erspielten Trophäen, der weltweiten Gesamt-Spielzeit der Besitzer von PS5-Konsolen und den am häufigsten gespielten Multiplayer- und Einzelspieler-Titeln.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Eine Neue Meisterschaft für Titan Quest II im Fokus

Hannes Linsbauer

GreedFall II: The Dying World bekommt größtes Update seit dem Launch

Hannes Linsbauer

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung im Test

Tobias Hörstlhofer

Kommentar abgeben

Secret Link