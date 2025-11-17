Schmiede, Euer Schicksal? Eine Neue Meisterschaft für Titan Quest II im Fokus.

Helden, kennt Ihr die Geschichte von Hephaistos? Er wurde als Kind von seiner eigenen Mutter, Hera, aus dem Olymp geworfen – und zwar buchstäblich. Er überlebte den Sturz auf die Erde aber und wurde zu einem begnadeten Handwerker sondern auch zu einer mächtigen Gottheit – er konnte es mit Hera oder gar Mars aufnehmen.

Er erschuf die schönsten Schmuckstücke, die man sich vorstellen kann – aber auch mächtige Waffen, angemessen für die Götter und Göttinnen selbst: Der Speer der Athena, der Streitwagen des Apollon oder die Waffen des Achilles. Doch neben diesen Dingen erfand auch auch ungewöhnliches: die Automatons. Beseelte Maschinen, die ihm bei der Arbeit in der Werkstatt halfen oder anderweitig zu Diensten waren.

Und hier schließt sich der Kreis zu Titan Quest II, denn schon bald wird eine neue Meisterschaft Einzug ins antike Griechenland halten: „Schmiede“ trifft auf Sturm, Erde, Krieg und Schurke. Diese neue Meisterschaft erlaubt es, mitten im Gefecht die eigene Rüstung und Waffen mit göttlicher Macht zu durchströmen und stärker zu machen, bis hin zu passiven Boni, wie etwa dass sie eingehenden Schaden auf den Verursacher zurückschleudern. Und Ihr könnt Fallen und Maschinen einsetzen – wie zum Beispiel die Klingenfalle – und Eure Feinde hineinlocken (oder -ziehen). Ihr steht auf Synergien zwischen den Meisterschaften? Ihr werdet Schmiede lieben – die Klingenfalle kann zum Beispiel mit Blitzen aufgeladen werden, um noch mehr Schaden anzurichten. Es liegt an Euch, alle Kombinationen zu entdecken und so den mächtigsten Build zu generieren.

Wenn Ihr mehr Infos zur kommenden Meisterschaft von Titan Quest II haben wollt, schaut Euch das neue Entwicklertagebuch an!

Das Dev-Diary zur Schmiede-Meisterschaft: https://thqn.net/4oNwigT

Die Roadmap von Titan Quest II: https://thqn.net/TQ2roadmap