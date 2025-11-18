Xbox kündigt neue Partner Preview für 20. November an

Microsoft lädt am 20. November um 19 Uhr zur nächsten Xbox Partner Preview ein.

In der digitalen Show stellt das Unternehmen eine Auswahl kommender Titel vor, die von internationalen Third-Party-Studios stammen – darunter IO Interactive, Tencent und THQ Nordic. Zusätzlich verspricht Xbox mehrere neue Enthüllungen sowie frische Game-Pass-Ankündigungen.

Zu den bestätigten Spielen gehören 007 First Light, Tides of Annihilation, Reanimal und weitere Projekte, die alle Xbox Play Anywhere unterstützen. Spielende können diese Titel also mit einer einzigen Lizenz auf Konsole, PC und kompatiblen Handheld-Geräten nutzen.

Die Präsentation wird auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch übertragen. Weiterführende Informationen liefert Xbox Wire DACH.