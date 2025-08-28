METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER erscheint heute für Konsole und PC

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) gab heute bekannt, dass METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ab sofort für PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam® erhältlich ist.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, ein originalgetreues Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das ursprünglich 2004 für PlayStation®2 veröffentlicht wurde, führt eine neue Generation von Spieler:innen und treuen Fans gleichermaßen in die Anfänge der Metal Gear-Saga ein.

Der FOX-Agent mit dem Codenamen Naked Snake wird tief hinter den feindlichen Linien eingesetzt, um einen Atomkonflikt zwischen den Weltmächten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu verhindern. Seine Mission entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben in einer rauen und gnadenlosen Umgebung, in der Snake sich der ultimativen Prüfung stellen muss. Das Remake bietet die Originalstimmen der Charaktere, eine spannende Handlung und umfangreiche, weiterentwickelte Combat-Survival-Features mit beispielloser Grafik und immersivem Sound.

Neue Features

Das Albtraumspiel, das tief in der Hauptgeschichte verborgen ist, kehrt in Zusammenarbeit mit PlatinumGames zurück. Snakes GUY SAVAGE Δ-Albtraumsequenz war ursprünglich in der 2004 veröffentlichten Version von Metal Gear Solid 3: Snake Eater als spielbares Easter Egg enthalten. Für METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER hat PlatinumGames das Albtraumspiel, das während des Hauptstory-Modus oder nach Abschluss des gesamten Story-Modus freigeschaltet werden kann, wiederbelebt.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER bringt ein bei Fans beliebtes Extraspiel für PlayStation®5- und Steam®-Spieler:innen zurück. In SNAKE VS MONKEY muss Snake den Dschungel nach entflohenen Affen durchkämmen. Ein ähnliches Erlebnis mit einer explosiven Wendung erwartet Xbox Series X|S-Spieler:innen. SNAKE VS BOMBERMAN verbindet die taktische Stealth-Action der Metal Gear Solid-Reihe mit dem chaotischen Gameplay der Bomberman-Serie.

Darüber hinaus wird im Herbst dieses Jahres ein neuer Online-Mehrspielermodus zum Spiel hinzugefügt. FOX HUNT spielt in derselben Welt wie die Hauptgeschichte. Dieser neue Modus nutzt Stealth- und Survival-Elemente, um spannende Versteckspiel-Action mit vielen Wendungen zu bieten.